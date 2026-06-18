Angelina Jolie durván odaszúrt Brad Pittnek: döbbenetes, amit mondott

Angelina Jolie 2016-ban adta be a válási keresetet, hogy új életet kezdjen a gyerekeivel, azonban Brad Pitt-tel a mai napig pereskedik. 2019-ben hivatalosan elváltak már, most már csak a francia borászatuk, a Château Miraval ügyében nem született megegyezés. A színésznő most egy friss interjújában szólt be a szívtipró sztárnak.

Angelina Jolie és Brad Pitt válása az egész világot megrázta.

Forrás: NORTHFOTO

Angelina Jolie és Brad Pitt hiába voltak Hollywood első számú álompárja, válás lett a vége.

Bár már 2016-ban eldöntötték, hogy válnak, azóta is folyik a pereskedés köztük.

Jolie legújabb interjújában odaszúrt az exférjének.

Angelina Jolie beszólása

Bár elméletben a gyerekek, Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Vivienne és Knox örök köteléket jelentenek a híres exek között, azonban egyik sztárcsemete sem ápol jó viszonyt a színésszel. Sőt, hivatalosan már majdnem mindnyájan eldobták a Pitt vezetéknevet, és már csak Jolie-ként hivatkoznak magukra. Angelina Jolie ezt meglovagolva szólt be Pittnek a Varietynek adott interjújában.

Angelina Jolie és gyerekei, Pax, Zahara és Maddox. A fotóról csak Vivienne, Knox és Shiloh hiányoznak.

Forrás: ZUMA Press Wire

„A gyerekeim közül szinte már mindenki elmúlt 18, ezért most azt szeretnék, hogy járjam be a világot, mozduljak ki és foglaljam le magam valami mással. Ők ismernek engem a legjobban, és még mindig szeretnek, ami sokat elárul rólam” – hangsúlyozta a színésznő.

Bár Angelina Jolie volt férje neve el sem hangzott az interjú során, ennek ellenére az előbbi mondat mégis odaszúrásnak számít Brad Pittnek, hiszen a sztár bármennyire is próbálkozott felvenni a kapcsolatot a gyerekekkel, nem járt sikerrel.

Mi miatt pikkelnek a gyerekek Brad Pittre?

Egészen 2016-ig vissza kell repülnünk az időbe, hogy erre magadjuk a választ. A Pitt-Jolie család éppen utazott a magángépével, ám a két sztár vitatkozni kezdett, Maddox próbált a szülők civakodásába beavatkozni. A bírósági dokumentumok szerint Pitt ittas volt, majd rátámadt Maddoxra, állítólag megütötte és folytogatta is. Az egész család rettegve nézte végig a jelenetet, végül Jolie avatkozott közbe. Miután megtörtént ez a durva incidens, a színésznő első dolga az volt, hogy beadja a válási keresetet.

Olvasd el ezeket a cikkeinket is: