Jennifer Aniston olyat mondott Brad Pittről, amire senki sem számított – Meglepő titkot árult el

Bár a popkultúra egyik legnagyobb álompárja már több mint két évtizede külön utakon jár, Jennifer Aniston most olyan részleteket osztott meg a múltból, amitől a rajongóknak tátva maradt a szája. A színésznő Lisa Kudrow-val (azaz Phoebe-vel) ült le nosztalgiázni a Variety legfrissebb műsorában, és a beszélgetés hamar a Jóbarátok legikonikusabb vendégszereplőire terelődött. Mutatjuk a részleteket!

Jennifer Aniston 20 évvel a válás után, ismét nyilatkozott Brad Pittről.

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Jennifer Aniston titkokat árult el a Jóbarátok sorozatról 1994 és 2004 között volt műsoron a Jóbarátok sorozat.

Több nagy sztár mellett Brad Pitt is feltűnt egyetlen epizód erejéig.

Most több mint 20 évvel később ismét szóba került Jennifer Aniston exférje.

„Amikor Brad szerepelt a sorozatban, az valami elképesztően vicces volt” – dobta be a témát Lisa Kudrow az 57 éves Anistonnak. „Tudom! Hihetetlenül vicces volt” – vágta rá Jennifer Aniston, majd gyorsan sorolni kezdte a többi gigasztárt is, akik megfordultak a forgatáson: „Bruce Willis, Julia Roberts, Isabella Rossellini, Sean Penn... Annyi hatalmas filmsztárunk volt!”

Brad Pitt a Jóbarátok sorozatban.

Forrás: Getty Image

Aniston egy egészen megdöbbentő kulisszatitkot is elárult a Hollywoodot uraló A-listás színészekről. Kiderült, hogy hiába az Oscar-díjak és a nagyszabású filmek, a Jóbarátok díszletei között ők is teljesen elvesztek.

„Mindig annyira idegesek voltak! Emlékszel? Mindig lenyűgözött, hogy mennyire izgultak” – emlékezett vissza Aniston. Kudrow azonnal egyetértett: „Igen, tiszta idegek voltak! Mert hát mi is ez a műfaj? Nem színház, de nem is film. Mi a fene ez az egész? Emlékszem, valaki meg is kérdezte, hogyan csinálja. Nem tudtam elmagyarázni, úgyhogy csak annyit mondtam: 'Ó, csak beszélj hangosabban! A szándék ugyanaz, csak... hangosabban!'”

A hardcore rajongók biztosan emlékeznek rá, hogy Brad Pitt a 2001-es hálaadási epizódban („A pletyka”) tűnt fel mint a Rachel Green-gyűlölő klub alapítója. A poén az volt, hogy a valóságban ekkor már javában Jennifer Aniston férje volt, a házasságuk végül 5 év után, 2005-ben futott zátonyra. Bár a mostani interjú jó hangulatú volt, Jennifer Aniston nemrégiben a Vanity Fairnek elárulta, hogy a szakításuk körüli elképesztő médiahajsza mély sebeket hagyott benne.