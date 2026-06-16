37 évesen első gyermekét várja Elizabeth Olsen: már ilyen nagy a pocakja − Fotó

Elizabeth Olsen neve sokáig elválaszthatatlan volt híres nővéreitől, Mary-Kate és Ashley Olsentől, akik egészen kicsi korukban lettek ismert gyereksztárok a Bír-lak című sorozatban. Az ikrek húga, Elizabeth is a színészi pályát választotta, ő is komoly karriert épített: legtöbben a Marvel-filmekből ismerik, ahol Wanda Maximoff szerepét alakította. A karakter saját sorozatot is kapott, a Wandavízió is nagy sikert aratott, Elizabeth Olsen pedig később a Doctor Strange az őrület multiverzumában című filmben is visszatért a szerephez.

Elizabeth Olsen és férje, Robbie Arnett

Forrás: TIDNY-242

Elizabeth Olsen babát vár

Elizabeth Olsen most élete egyik legfontosabb szerepére készül. Férjével, Robbie Arnettel, akivel 2020-ban, a koronavírus-járvány idején házasodtak össze, hamarosan szülők lesznek. Elizabeth-et Los Angelesben fotózták le: a színésznő lenge nadrágot és inget viselt, mely alól kikandikált a pocakja.

Elizabeth Olsem kisbabát vár

Forrás: Profimedia

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