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Erdélyi Mónika lánya leérettségizett: Mollyból gyönyörű felnőtt nő lett - Fotó

család Erdélyi Mónika érettségi
Life.hu
2026.06.28.
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Nagy napot ünnepelt Erdélyi Mónika és családja: kisebbik lánya, Molly befejezte középiskolai tanulmányait, sikeres érettségi vizsgát tett. A műsorvezető megható sorokkal köszöntötte lányát, aki csütörtökön vehette át bizonyítványát.

Fontos időszak zárult le Erdélyi Mónika életében: lánya, Molly befejezte a gimnáziumot. A büszke édesanya közösségi oldalán írt arról, mennyire meghatódott, és mennyire büszke a lányára. 

Erdélyi Mónika lánya, Molly túl van az érettségin
Erdélyi Mónika lánya, Molly túl van az érettségin
Forrás: Facebook

Erdélyi Mónika lánya, Molly leérettségizett

„Ma egy különleges és megható fejezet zárult le az életünkben: véget ért a gimnázium, és az érettségi időszaka is” kezdte bejegyzését Erdélyi Mónika.

A műsorvezető felidézte, milyen gyorsan elrepültek ezek évek, és milyen sok mindenen ment keresztül a lánya, mire eljutott idáig.

Még csak tegnap volt, amikor izgatottan, kissé félve léptél be először az iskola kapuján. Ma pedig már itt állsz előttem fiatal felnőttként, tele tervekkel, álmokkal és lehetőségekkel. Anyaként végig nézhettem, hogyan nősz fel napról napra. Láttam a küzdelmeket, a fáradt estéket, az örömöket, a csalódásokat, a sikereket és azt a rengeteg munkát, amit beletettél ebbe a sok évbe. Büszke vagyok rád nem csak azért, amit elértél, hanem azért is, amilyen emberré váltál.

A család életében most új fejezet kezdődik, de Erdélyi Mónika örömmel és büszkeséggel nézi, ahogy lánya fiatal felnőttként továbbindul.

„Bármerre is visz az élet, mindig emlékezz arra, hogy mennyi erő, kitartás és szeretet van benned. És tudd, hogy én mindig ott leszek melletted, ahogyan eddig is. Szívből gratulálok az érettségihez, és köszönöm, hogy végig kísérhettelek ezen az úton. Végtelenül büszke vagyok rád” – tette hozzá.

 

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