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Lionel Messi feleségéért rajong a világ − A gyönyörű Antonela Roccuzzo a lelátók sztárja: FOTÓ

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Antonela Roccuzzo ha csak teheti, ott van férje vb-meccsein. Lionel Messi felesége gyakran három gyerekükkel együtt szurkol a focistának, mint a minap az Argentína–Ausztria csoportmeccsen is.

A foci-vb legnagyobb sztárjai mögött gyakran olyan hölgyek állnak, akik legalább annyi figyelmet kapnak, mint a játékosok. Influenszerek, modellek, üzletasszonyok és médiaszemélyiségek is feltűnnek a focisták oldalán. Közülük Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo az egyik, akire az egész világ odafigyel: nem csak gyönyörű, de tökéletes hátországa is az argentin focistának.

Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo, ha csak teheti ott van a férje mérkőzésein.
Lionel Messi felesége, Antonela Roccuzzo, ha csak teheti ott van a férje mérkőzésein.
Forrás: dpa

Lionel Messi felesége három fiukkal együtt szurkolt

Antonela Roccuzzo a 2026-os foci-vb több mérkőzésén is ellopta a show-t. 2026. június 22-én, hétfőn az Az Argentína–Ausztria csoportmeccsen három fiukkal együtt szurkolt a lelátón. 

Az esemény különleges volt ez egész családnak, a 2022-es világbajnoki csapat focistája, Messi két gólt is szerzett, és ha ez nem lenne elég, a mérkőzés közvetlenül a focista 39. születésnapja előtt volt. 

A családot a közvetítések alatt többször is mutatták a lelátón, de Lionel Messi felesége is posztolt a nagy napról. 

Antonela Roccuzzo és Messi szerelme gyerekkoruk óta tart

Lionel Messi állítólag már kisfiúként odavolt Antoneláért, kilencéves koruk óta ismerik egymást. Amikor Messi 13 évesen FC Barcelona akadémiájára került, egy időre elszakadtak egymástól, majd egy tragédia hozta őket újra össze. 2005-ben Antonela egyik legjobb barátnője autóbalesetben meghalt. Messi hazautazott Argentinába, hogy mellette legyen, és úgy tudni, ekkor mélyült el igazán a kapcsolatuk. Eleinte titokban randiztak, majd 2009-ben vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat és 2017-ben pedig összeházasodtak. 

Az esküvőt a sajtó gyakran az évszázad esküvőjeként emlegette, mert rengeteg futballsztár vett részt rajta. A házasságkötés ennek ellenére nem volt teljesen felhőtlen. Akkoriban az a szóbeszéd járta, hogy Messi édesanyja nem kedveli Antonellát, és ennek még a nagy napon is hangot adott

 A házaspárnak három fia született: Thiago (2012), Mateo (2015), Ciro (2018).

Rosario, ARGENTINA - Argentinian and Barcelona star Lionel Messi marries Antonela Rocuzzo's at a Wedding Ceremony held at the City Center Hotel. Pictured: Lionel Messi and Antonela Rocuzzo BACKGRID UK 29 JUNE 2017 BYLINE MUST READ: PIKO PRESS / BACKGRID UK: +44 208 344 2007 / uksales@backgrid.com USA: +1 310 798 9111 / usasales@backgrid.com *UK Clients - Pictures Containing Children Please Pixelate Face Prior To Publication* July , 2017 Lionel Messi wedding
Antonela Roccuzzo és Lionel Messi 2017-ben házasodtak össze.
Forrás: NORTHFOTO

Mivel foglalkozik Antonela?

Az argentin futballsztár, Lionel Messi neje jóval több, mint egy focistafeleség: modell, influencer és üzletasszony, aki Latin-Amerikában önálló celebnek számít.  Antonela eredetileg fogorvosnak készült, később kommunikációt is tanult, de végül egyik képzést sem fejezte be. Amikor Messi karrierje felívelt, Barcelonába költözött vele. 

Ma főként modellként dolgozik, nagy márkák arca, több mint 4 millió Instagram-követővel rendelkező influencer, és jótékonysági ügyekben is aktív, például a UNICEF kampányaiban. 

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