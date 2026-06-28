Courteney Cox szakított 13 évvel fiatalabb pasijával: a színésznő újra szingli

Courteney Cox és Johnny McDaid kapcsolata véget ért. A 62 éves színésznő és a 49 éves zenész képviselőit egyelőre nem kommentálták a hírt. A párt legutóbb 2025 szeptemberében látták együtt a US Openen. Néhány hónappal korábban, júliusban Cox még megható bejegyzéssel köszöntötte McDaidet a 48. születésnapján. „Boldog születésnapot annak a férfinak, aki szinte bármire képes. Mindig szeretni foglak” – írta akkor a színésznő.

Courteney Cox és Johnny McDaid szakítottak

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Courteney Cox és Johnny McDaid viharos kapcsolata

Courteney Cox és Johnny McDaid 2013 végén kezdtek randizni, egy házibuliban ismerkedtek meg. Kilenc hónappal később eljegyezték egymást, ám 2015 végén felbontották az eljegyzést. A következő évben újra egymásra találtak, de összeházasodni már nem akartak. Cox 2024 áprilisában beszélt arról, hogy McDaiddel korábban párterápiára is jártak, ennek ellenére szakítottak.

„Három év után szakítottunk, ez nagyon intenzív volt. Nem tudtam, hogy ez fog történni, nem számítottam rá” – mondta. „Szakított velem. Én meg csak ültem ott, hogy mi van? Eljegyeztük egymást, teljesen sokkolt a dolog. Borzasztóan fájt.”

A színésznő szerint McDaid nem azért tette ezt, mert meg akarta bántani. „Egyszerűen szenvedett a kapcsolatban. Olyan sok mindent kellett volna feldolgozni, hogy muszáj volt megvédenie a saját szívét” – mondta Cox.

A következő évben kibékültek, és a kapcsolatuk már más alapokra került.

„Rengeteget tanultam abból, hogyan működöm” – mondta egy podcastben Courteney Cox. „Rájöttem, milyen gyerekkori minták dolgoztak bennem, mire volt szükségem, például arra, hogy a férfiak rajongjanak értem, és mik voltak azok a dolgok, amelyeket nem tudtam elengedni. Meg kellett tanulnom, hogy ne vegyek mindent magamra, és hogy hol vannak a határaim. Befelé fordultam, és ebben egy nagyon jó terapeuta segített.”

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