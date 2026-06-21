5+1 old money hangzású, klasszikus fiúnév, amely újra divatos lett

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend az old money stílus. Az öltözködésben már évek óta tarol az elegáns, letisztult formái miatt, de sminkben, manikűrben, sőt, mostanra már nevekben is egyre divatosabbnak számít ez az irány. Ezeknek a fiúneveknek előnyük, hogy időtállóak és klasszikusak, hangzásuk pedig már-már arisztokratikus. Pont, mint amilyet egy elit magánóvodában tudnánk elképzelni. Most összegyűjtöttünk 5+1 ilyen nevet, hogy legyen miből válogatni, ha elegáns és különleges nevet szeretnél a kisfiadnak.
- Ahogy az öltözködésben, úgy a nevek terén is komoly divathulláma van az old money-nak, azaz a csendes luxusnak.
- Az old money olyan régi, generációkon át öröklődő vagyont és életstílust jelent, ahol a család már régóta gazdag, ezért nem feltűnően mutogatja a pénzét.
- Jellemző rá a visszafogott elegancia, a minőségi, de nem hivalkodó dolgok, a hagyományok és kapcsolatok, valamint az elit oktatás.
Old money fiúnevek, amik klasszikusak és kifinomultak
Néhány név a listából ismerős lehet, hiszen nem újak, inkább elfeledettek. Némelyik költő, író vagy püspök neveként vonult be a történelembe, az igazán elit családok azonban gyakran használják keresztnévként. Nem ritka az sem, hogy egy-egy dédapa vagy ükapa előtt akarnak így tisztelegni a családban.
Vince
Kifejezetten jól öregedő név, gyakori a magyar elit családok körében is, ugyanis kedves és modern hangzása van. A Vince név hordoz valamiféle nemességet magában, meghallva egyből arra gondolunk, hogy az illető valamiféle borászatnak az örököse és biztosan teniszezik.
Ambrus
Ritkább, értelmiségi név, enyhe bölcsész beütéssel. Jó alternatívája lehet a népszerű A betűs fiúneveknek, ha valami egyedire és markánsra vágytok.
Ervin
Az Ervin névben van valami visszahúzódó elegancia, lágy hangzói miatt kedves, figyelmes tulajdonosra vall. Egykor népszerű név volt, ami generációkon keresztül öröklődött, de ma már ritkán használják.
Lőrinc
Klasszikus, férfias, stabil név, ami népszerű Magyarországon is. Kicsit lovaspólós, balatoni vitorlázós hangulata van, de akár Szabó Lőrinc költő is eszünkbe juthat róla. Pont annyira ritka név, hogy egyedi legyen, mégis általánosan ismert, így nem kelt még fura hatást.
Endre/András
Ha nem akartok kockáztatni és olyan nevet választanátok, ami kissé közismertebb, akkor az András vagy az Endre lesz a nektek való. Régi magyar úri név, ami komoly és időtálló. Konzervatív, megbízható hatást kelt, gyakori diplomata és ügyvéd körökben.
Gellért
Ez a név egy tipikusan „budai elit" hatású keresztnév, ami sokak fejében automatikusan társul a magániskolával, az alpoki síeléssel és a teniszezéssel. Viszont klasszikus gyökerű, mindenki ismeri és szépen cseng. Kiváló választás lehet a népszerű Gergő, Gergely helyett.
Egy valamit azonban fontos leszögezni. Az a tökéletes név a születendő kisbabátoknak, ami nektek a legjobban tetszik. Nem kell hallgatni az aktuális trendekre és irányokra. Ha azonban tetszenek a klasszikus, régies nevek, a fenti listánkból érdemes most szemezgetni, ugyanis egyre népszerűbbek.
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