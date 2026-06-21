5+1 old money hangzású, klasszikus fiúnév, amely újra divatos lett

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend az old money stílus. Az öltözködésben már évek óta tarol az elegáns, letisztult formái miatt, de sminkben, manikűrben, sőt, mostanra már nevekben is egyre divatosabbnak számít ez az irány. Ezeknek a fiúneveknek előnyük, hogy időtállóak és klasszikusak, hangzásuk pedig már-már arisztokratikus. Pont, mint amilyet egy elit magánóvodában tudnánk elképzelni. Most összegyűjtöttünk 5+1 ilyen nevet, hogy legyen miből válogatni, ha elegáns és különleges nevet szeretnél a kisfiadnak.

Vannak olyan fiúnevek, amik magukban hordozzák az eleganciát, a nemességet és a kifinomultságot.

Forrás: 123rf.com

Ahogy az öltözködésben, úgy a nevek terén is komoly divathulláma van az old money-nak, azaz a csendes luxusnak.

Az old money olyan régi, generációkon át öröklődő vagyont és életstílust jelent, ahol a család már régóta gazdag, ezért nem feltűnően mutogatja a pénzét.

Jellemző rá a visszafogott elegancia, a minőségi, de nem hivalkodó dolgok, a hagyományok és kapcsolatok, valamint az elit oktatás.

Old money fiúnevek, amik klasszikusak és kifinomultak

Néhány név a listából ismerős lehet, hiszen nem újak, inkább elfeledettek. Némelyik költő, író vagy püspök neveként vonult be a történelembe, az igazán elit családok azonban gyakran használják keresztnévként. Nem ritka az sem, hogy egy-egy dédapa vagy ükapa előtt akarnak így tisztelegni a családban.

Vince

Kifejezetten jól öregedő név, gyakori a magyar elit családok körében is, ugyanis kedves és modern hangzása van. A Vince név hordoz valamiféle nemességet magában, meghallva egyből arra gondolunk, hogy az illető valamiféle borászatnak az örököse és biztosan teniszezik.

Ambrus

Ritkább, értelmiségi név, enyhe bölcsész beütéssel. Jó alternatívája lehet a népszerű A betűs fiúneveknek, ha valami egyedire és markánsra vágytok.

Ervin

Az Ervin névben van valami visszahúzódó elegancia, lágy hangzói miatt kedves, figyelmes tulajdonosra vall. Egykor népszerű név volt, ami generációkon keresztül öröklődött, de ma már ritkán használják.

Ezek a nevek kisfiúnak adva is komolyságot és jó ízlést sugallnak.

Forrás: 123rf.com

Lőrinc

Klasszikus, férfias, stabil név, ami népszerű Magyarországon is. Kicsit lovaspólós, balatoni vitorlázós hangulata van, de akár Szabó Lőrinc költő is eszünkbe juthat róla. Pont annyira ritka név, hogy egyedi legyen, mégis általánosan ismert, így nem kelt még fura hatást.