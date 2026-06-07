Így lehet a te gyereked is olyan boldog, mint a világelső ország csemetéi - A holland pszichológus szerint

A világ legboldogabb gyerekei nem feltétlenül a leggazdagabb családokban nőnek fel. Az anyagi javaknál sokkal fontosabb gyereknevelési szempont, hogy a szabadság és a keretek optimális egyensúlyban legyenek. Ez a fajta felhőtlenül vidám és kiegyensúlyozott gyerekkor pedig egy holland pszichológus szerint nem varázslat, magyar szülőként is tanulható és alkalmazható.
„Hogyan neveljek boldog gyereket?” − mutatjuk a holland gyereknevelési módszer alapjait
- Egy több mint 40 országot vizsgáló jelentésből kiderült, hogy a holland gyerekek a legboldogabbak.
- Egy holland pszichológus összeszedte a három legfontosabb gyereknevelési elvet, amelyet ők követnek.
- Nem kell hozzá pénz, csak egy kis tudatosság.
A pénz nem boldogít, ez régi igazság. Szülőként azonban hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni, és az átgondolt gyereknevelés helyett inkább az anyagi biztonsággal próbálunk boldog gyereket nevelni. Az természetes, hogy szeretnénk mindent megadni a csemetéinknek, de a bőség magában sosem lesz egyenlő a boldogsággal. Az UNICEF legfrissebb, 43 országot vizsgáló jelentése szerint a COVID-19 járvány óta több fejlett államban is romlott a gyerekek mentális jólléte, iskolai teljesítménye és fizikai egészsége. Történt mindez úgy, hogy a szülők jelentős része azt hiszi, mindent jól csinál. A gyereknevelés ma már nem csupán ösztön kérdése: tudatos döntések sorozata, amelyek hosszú távon formálják azt, milyen felnőtt válik a kicsikből.
Az UNICEF 19. Innocenti Report Card jelentése szerint a rangsor élén Hollandia, Dánia és Franciaország áll. Mindhárom ország az élmezőnyben szerepel a mentális egészség, a fizikai állapot és a készségek terén. Magyarországnak sem kell szégyenkeznie, hiszen a 11. helyen áll. Míg hazánk a mentális jóllét szempontjából viszonylag jó pontokat szerzett, a fizikai egészség mutatói már jóval gyengébbek.
Mit tehet egy magyar szülő, hogy gyermeke boldogabban nőhessen fel?
A jó hír az, hogy a „Hogyan neveljek boldog gyereket?” kérdésre adott holland válasz nem igényel holland fizetést. A szemléletváltásra bármikor sor kerülhet, sosem késő változtatni a családi dinamikán.
Gyereknevelés holland módra:
- több önállóság, kevesebb sulykolt félelem,
- teljesítménykényszer helyett több szabad játék,
- nagyobb döntési szabadság.
A boldog gyerek nevelése tehát nem azt jelenti, hogy mindent megadunk nekik, inkább azt, hogy megtanítjuk őket élni. Erre figyelmeztet Veronique van der Kleij holland gyermek- és iskolapszichológus is, aki szerint a liberális gyermeknevelés egyik leggyakrabban félreértett eleme éppen az önállóság. Sokan azt gondolják, hogy az önálló gyerek egyenlő az elhanyagolt gyerekkel. Holott ennek pontosan az ellenkezője igaz. Nem a kontroll hiányáról van szó, hanem egy tudatos egyensúlyról. A keretek megvannak, csak máshol húzzák meg őket. A gyerek tudja, mi az elvárás, de azon belül szabad. Ez a kombináció az, ami hosszú távon boldog, kiegyensúlyozott felnőtteket nevel.
A szakember szerint a holland gyereknevelés fontos eleme a közösen eltöltött minőségi idő is. Sok holland szülő részmunkaidőben dolgozik, hogy erősebb kapcsolatot alakíthasson ki, és tarthasson fenn a gyerekével. Persze tudjuk, hogy itthon ez kevésbé megvalósítható − gyakran az idő jelenti a legnagyobb luxust −, de például az, hogy a közös étkezések napi szinten megteremthessék a valódi kapcsolódási pontot, a magyar családoknál is járható út.
A holland gyerekek számára a mozgás, a sportolás, a szabad tér és a természetben töltött idő természetes és gyakori. Ez itthon is könnyen megvalósítható még akkor is, ha a belváros közepén lakunk. A felmérés szerint ráadásul hazánkban ennek hiánya a legjelentősebb, ami komoly következményekkel jár a gyerekek átfogó boldogsága szempontjából.
Nem a tökéletes iskola, nem a legjobb játékok, és nem a zsúfolt hétvégi program teszi boldoggá a gyerekeket. Ez sokszor a legkisebb gesztusokon múlik: azon, hogy megkérdezzük, mit szeretne vacsorára, hogy hagyjuk őt hibázni, majd magától kitalálni a megoldást, hogy az esti rutinba beépítünk egy képernyőmentes, közös asztalnál töltött fél órát.
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