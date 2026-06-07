Így lehet a te gyereked is olyan boldog, mint a világelső ország csemetéi - A holland pszichológus szerint

A világ legboldogabb gyerekei nem feltétlenül a leggazdagabb családokban nőnek fel. Az anyagi javaknál sokkal fontosabb gyereknevelési szempont, hogy a szabadság és a keretek optimális egyensúlyban legyenek. Ez a fajta felhőtlenül vidám és kiegyensúlyozott gyerekkor pedig egy holland pszichológus szerint nem varázslat, magyar szülőként is tanulható és alkalmazható.

A holland gyereknevelési módszerrel a te csemetéid is boldogabbak lehetnek.

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„Hogyan neveljek boldog gyereket?” − mutatjuk a holland gyereknevelési módszer alapjait Egy több mint 40 országot vizsgáló jelentésből kiderült, hogy a holland gyerekek a legboldogabbak.

Egy holland pszichológus összeszedte a három legfontosabb gyereknevelési elvet, amelyet ők követnek.

Nem kell hozzá pénz, csak egy kis tudatosság.

A pénz nem boldogít, ez régi igazság. Szülőként azonban hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni, és az átgondolt gyereknevelés helyett inkább az anyagi biztonsággal próbálunk boldog gyereket nevelni. Az természetes, hogy szeretnénk mindent megadni a csemetéinknek, de a bőség magában sosem lesz egyenlő a boldogsággal. Az UNICEF legfrissebb, 43 országot vizsgáló jelentése szerint a COVID-19 járvány óta több fejlett államban is romlott a gyerekek mentális jólléte, iskolai teljesítménye és fizikai egészsége. Történt mindez úgy, hogy a szülők jelentős része azt hiszi, mindent jól csinál. A gyereknevelés ma már nem csupán ösztön kérdése: tudatos döntések sorozata, amelyek hosszú távon formálják azt, milyen felnőtt válik a kicsikből.

Az UNICEF 19. Innocenti Report Card jelentése szerint a rangsor élén Hollandia, Dánia és Franciaország áll. Mindhárom ország az élmezőnyben szerepel a mentális egészség, a fizikai állapot és a készségek terén. Magyarországnak sem kell szégyenkeznie, hiszen a 11. helyen áll. Míg hazánk a mentális jóllét szempontjából viszonylag jó pontokat szerzett, a fizikai egészség mutatói már jóval gyengébbek.

Hogyan neveljek boldog gyereket? Engedd többet szabadon játszani!

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Mit tehet egy magyar szülő, hogy gyermeke boldogabban nőhessen fel?

A jó hír az, hogy a „Hogyan neveljek boldog gyereket?” kérdésre adott holland válasz nem igényel holland fizetést. A szemléletváltásra bármikor sor kerülhet, sosem késő változtatni a családi dinamikán.