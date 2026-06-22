Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 22., hétfő Paulina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
újszülött

Horváth Csenge friss fotón mutatta meg kislányát: ilyen hajasbaba a kis Yana - Fotó

újszülött Horváth Csenge Fésűs Nelly
Horváth Angéla
2026.06.22.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Fésűs Nelly lánya, Horváth Csenge májusban lett édesanya. Első gyermeke, Yana pont egy hónapos, a büszke anyuka pedig újabb fotót mutatott róla.

A 23 éves Horváth Csenge és férje, Barabás Ottó május 21. óta büszke szülők. Nagy vágyuk teljesült, amikor kiderült, hogy kislányuk születik. Csenge a várandóssága utolsó időszakában is aktív volt az Instagramon, és a kórházból is posztolt. A fiatal édesanya egy budapesti magánintézményben hozta világra gyermekét.

Horváth Csenge
Horváth Csenge

Horváth Csenge megmutatta kislányát, Yanát

Horváth Csenge a napokban posztolt először kislányáról, Yanáról. Akkor még csak a baba talpacskáit mutatta meg, most azonban már a babakocsiban szundikálva fotózta le gyermekét. A képet, a 24 óráig elérhető Insta-sztorijában tette közzé. A baba arcát Csenge továbbra sem mutatta meg teljesen, a felvételen kitakarta. A fotóhoz mindössze ennyit írt: „Eperke a levendulásban”.

Hováth Csenge kislánya, Yana egy hónapos
Forrás: Instagram

 

Ezeket olvastad már? 

Alkoholtilalmat vezettek be a hőség miatt ebben az európai országban

Rendkívüli intézkedések a napok óta tartó hőhullám miatt: a vörös riasztással érintett térségekben vasárnap déltől megtiltották az alkoholfogyasztást.

Harry herceg így ölelte gyerekeit: tündéri családi fotót posztolt Meghan

Meghan Markle apák napja alkalmából nagyon édes fotóval lepte meg követőit az Instagramon. Harry hercegről és a gyerekeikről imádni való felvételt készített.

A hőguta tünetei: ez az a pont, amikor orvosi segítséget kell kérni

Magyarországon hőségriadó van érvényben, és Európa más részein is nagyon meleg van. A tartós forróság egyre komolyabb egészségügyi kockázatot jelent.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu