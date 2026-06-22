Horváth Csenge friss fotón mutatta meg kislányát: ilyen hajasbaba a kis Yana - Fotó

A 23 éves Horváth Csenge és férje, Barabás Ottó május 21. óta büszke szülők. Nagy vágyuk teljesült, amikor kiderült, hogy kislányuk születik. Csenge a várandóssága utolsó időszakában is aktív volt az Instagramon, és a kórházból is posztolt. A fiatal édesanya egy budapesti magánintézményben hozta világra gyermekét.

Horváth Csenge

Horváth Csenge megmutatta kislányát, Yanát

Horváth Csenge a napokban posztolt először kislányáról, Yanáról. Akkor még csak a baba talpacskáit mutatta meg, most azonban már a babakocsiban szundikálva fotózta le gyermekét. A képet, a 24 óráig elérhető Insta-sztorijában tette közzé. A baba arcát Csenge továbbra sem mutatta meg teljesen, a felvételen kitakarta. A fotóhoz mindössze ennyit írt: „Eperke a levendulásban”.

Hováth Csenge kislánya, Yana egy hónapos

Forrás: Instagram

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