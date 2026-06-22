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kánikula

Alkoholtilalmat vezettek be a hőség miatt ebben az európai országban

kánikula Franciaország alkoholtilalom
Life.hu
2026.06.22.
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Rendkívüli intézkedések a napok óta tartó hőhullám miatt: a vörös riasztással érintett térségekben vasárnap déltől megtiltották az alkoholfogyasztást.

A francia miniszterelnöki hivatal a döntést egy válságülés után jelentette be. Sebastien Lecornu miniszterelnök által összehívott egyeztetés után kiadott közleményben az állt, hogy a francia állam és szervei által szervezett valamennyi eseményen tilos alkoholt kínálni és fogyasztani. Franciaországban jelenleg az ország nagyjából harmadára, összesen 35 megyére adták ki a legmagasabb fokozatú, vörös hőségriasztást. Az érintett települések között Párizs is szerepel.

Párizs lakosai a Canal Saint-Martin partján hűtik magukat - A nagy meleg miatt alkoholtilalmat vezettek be
 Párizs lakosai a Canal Saint-Martin partján hűtik magukat - A nagy meleg miatt alkoholtilalmat vezettek be
Forrás: AFP

Franciaország legnagyobb rendezvényére is kiterjed az alkoholtilalom

A Fête de la Musique Franciaország egyik legnagyobb éves kulturális eseménye, több mint négy évtizedes múlttal, és ez sem volt kivétel a tilalom alól. A rendezvény az utóbbi években a közösségi média terjedésével még népszerűbb lett: DJ-k, rockzenekarok, kórusok, jazz- és klasszikus zenészek lépnek fel országszerte, a programok pedig a nyári napfordulóhoz, az év leghosszabb napjához kapcsolódnak. A párizsi rendezvény tavaly közel 2 millió embert vonzott, köztük sok külföldi turistát is.

A hőség már napok óta komoly fennakadásokat okoz az országban. A BBC beszámolója szerint több tucat vonatjáratot törölni kellett, és a tanítást is felfüggesztették több helyen. A Météo-France országos meteorológiai szolgálat szerint vasárnap egyes területeken 41 Celsius-fokig is emelkedett a hőmérséklet, és hétfőn még nagyobb forróság várható: országszerte 37 és 42 fok közötti értékekre számítanak. A meteorológusok szerint nem kizárt, hogy az ország több pontján rekordok dőlnek meg. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a mostani hőhullám a 2019 júliusi, illetve a 2003 augusztusi forrósághoz hasonlíthat. A 2003-as hőhullám Franciaországban 14 800 ember halálát okozta, az áldozatok többsége idős ember volt. A Météo-France azt írja, egyelőre nem tudni, meddig tart a rendkívüli meleg.

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