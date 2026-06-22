Paparazzók kapták lencsevégre Julia Robertset és gyerekeit − Mindenkit megdöbbentett, hogy fest most 19 éves fia, Henry

Julia Roberts legfiatalabb gyermeke, Henry június 18-án ünnepelte a 19. születésnapját. A családot, legalábbis a színésznőt, és ikrei közül Hazelt és Henryt ekkor kapták lencsevégre Los Angelesben.

Julia Roberts óvja családját a nyilvánosságtól.

Forrás: PA Wire

Julia Roberts fiára mindenki felfigyelt

Ritka családi pillanatot kaptak el a lesifotósok Julia Robertsről New Yorkban. Az Oscar-díjas színésznőt a manhattani West Village-ben, a The Jane Hotel előtt két gyermekével együtt fényképeztek le. A figyelem középpontjába most leginkább Henry Moder került, aki nagyon magas lett. A képek között van néhány, ami igazán meghitt jelenetet rögzített: az egyiken Roberts átöleli fiát. Henry a Pratt Institute hallgatója Manhattanben, nővére, Hazel a Trinity College Dublin diákja. A családi kiruccanáson nem vett részt Hazel ikertestvére, Phinnaeus, aki a University of California, Berkeley hallgatója, valamint Roberts férje, Danny Moder operatőr sem.

Lesifotón Julia Roberts és fia, Henry és ikrei egyike, Hazel.

Forrás: Profimedia

Kevés betekintést enged a magánéletébe

Julia Roberts több mint három évtizede Hollywood egyik legnagyobb sztárja, magánéletét azonban következetesen óvja a nyilvánosságtól. Az pedig különösen ritka, amikor gyermekeivel együtt jelenik meg a nyilvánosság előtt vagy posztol róluk. Így bár anyaszerepben keveset látjuk, több nyilatkozatában is hangsúlyozta, családja a mindene. „Az életünk, amit férjemmel és a gyerekeinkkel felépítettünk, a legjobb dolog a világon. Boldog vagyok, amikor este hazatérek hozzájuk. Imádom őket” − idézi a Page Six.

Julia Roberts és Danny Moder 2000-ben ismerkedtek meg a The Mexican forgatásán. Akkoriban a színésznőnek Benjamin Bratt színész volt a párja, Moder Vera Steimberg sminkessel élt házasságban. Miután mindkét kapcsolat véget ért, Roberts és Moder egymásra találtak, majd 2002 júliusában összeházasodtak. 2004 novemberében születtek meg az ikreik, Hazel és Phinnaeus, majd 2007 júniusában Henry.

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