Plasztikszörny lett a Grease imádott Rizzója − Stockard Channing konkrétan felismerhetetlen: fotó

A Grease című musical óriási sikert aratott a '70-es évek végén. Nemcsak John Travolta és Olivia Newton-John, hanem Stockard Channing neve is egy életre egybeforrt a filmmel. Ő alakította Betty Rizzót, aki egy kemény, szókimondó, lázadó és független karakter volt. Utánanéztünk, mi a helyzet manapság az ikonikus karaktert játszó színésznővel.

Stockard Channing az 1978-as Grease című filmben.

Forrás: Profimedia

Stockard Channing 1978-ban, a Grease megjelenésének évében vált világhírűvé.

Az évek alatt rengeteget változott, a plasztikára sem tudott nemet mondani.

Idén visszatér a mozivászonra Sandra Bullock és Nicole Kidman oldalán.

Stockard Channing így néz ki ma

1969-ben kezdte a karrierjét, először színházi darabokban játszott, később Hollywoodban is megvetette a lábát. Karrierje akkor indult be igazán, miután megkapta Rizzo szerepét a Grease-ben. A film megjelenésekor 34 éves volt. Számos népszerű filmben játszott még, ilyen volt a 6szoros ölelés, amelyért még Oscar-díjra is jelölték, az Átkozott boszorkák vagy A hírek szerelmesei. Több Emmy-díjat is nyert, például Az elnök embereiért és a The Matthew Shepard Story-ért.

Stockard Channing felismerhetetlen lett.

Forrás: Warner Bros. / Profimedia

Mint sok hollywoodi sztár, ő is beállt a sorba és az idő haladtával több szépészeti beavatkozáson átesett. Bár ezekről az eljárásokról sosem beszélt a nyilvánosság előtt, azonban számos plasztikai sebész szerint egyértelműen látszik rajta, hogy nem az anyatermészetnek köszönheti külsejét. Dr. Norman Rowe a Hollywood Life-nak arról beszélt, hogy szerinte biztosan volt nyakplasztikája és arcfelvarrása, emellett arcfeltöltése is lehetett. A túlzásba vitt eljárások miatt mára teljesen felismerhetetlen lett.

Stockard Channing 2026-ban ebben a filmben tér vissza

Szeptemberben érkezik a mozikba az Átkozott boszorkák második része, amelyben a legendás színésznő is visszatér a két főszereplő, Nicole Kidman és Sandra Bullock mellett. A rajongók jól emlékezhetnek rá, hogy ő alakította az első részben Franny nénit, az erős és határozott boszorkányt.

Az alábbi cikkeink is érdekelhetnek: