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Régen és ma

Plasztikszörny lett a Grease imádott Rizzója − Stockard Channing konkrétan felismerhetetlen: fotó

Profimedia -
Régen és ma Grease Stockard Channing
Laci Patricia
2026.06.26.
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A Grease imádott sztárja mellett ma már tutira elmennél az utcán. A lázadó és nagyszájú Betty Rizzót alakító Stockard Channing a plasztika rabja lett. Friss felvételt mutatunk a 82 éves színésznőről.

A Grease című musical óriási sikert aratott a '70-es évek végén. Nemcsak John Travolta és Olivia Newton-John, hanem Stockard Channing neve is egy életre egybeforrt a filmmel. Ő alakította Betty Rizzót, aki egy kemény, szókimondó, lázadó és független karakter volt. Utánanéztünk, mi a helyzet manapság az ikonikus karaktert játszó színésznővel. 

Stockard Channing fiatalon
Stockard Channing az 1978-as Grease című filmben.
Forrás: Profimedia
  • Stockard Channing 1978-ban, a Grease megjelenésének évében vált világhírűvé.
  • Az évek alatt rengeteget változott, a plasztikára sem tudott nemet mondani.
  • Idén visszatér a mozivászonra Sandra Bullock és Nicole Kidman oldalán.

Stockard Channing így néz ki ma

1969-ben kezdte a karrierjét, először színházi darabokban játszott, később Hollywoodban is megvetette a lábát. Karrierje akkor indult be igazán, miután megkapta Rizzo szerepét a Grease-ben. A film megjelenésekor 34 éves volt. Számos népszerű filmben játszott még, ilyen volt a 6szoros ölelés, amelyért még Oscar-díjra is jelölték, az Átkozott boszorkák vagy A hírek szerelmesei. Több Emmy-díjat is nyert, például Az elnök embereiért és a The Matthew Shepard Story-ért. 

Stockard Channing friss fotója
Stockard Channing felismerhetetlen lett.
Forrás: Warner Bros. / Profimedia

Mint sok hollywoodi sztár, ő is beállt a sorba és az idő haladtával több szépészeti beavatkozáson átesett. Bár ezekről az eljárásokról sosem beszélt a nyilvánosság előtt, azonban számos plasztikai sebész szerint egyértelműen látszik rajta, hogy nem az anyatermészetnek köszönheti külsejét. Dr. Norman Rowe a Hollywood Life-nak arról beszélt, hogy szerinte biztosan volt nyakplasztikája és arcfelvarrása, emellett arcfeltöltése is lehetett. A túlzásba vitt eljárások miatt mára teljesen felismerhetetlen lett.

Stockard Channing 2026-ban ebben a filmben tér vissza

Szeptemberben érkezik a mozikba az Átkozott boszorkák második része, amelyben a legendás színésznő is visszatér a két főszereplő, Nicole Kidman és Sandra Bullock mellett. A rajongók jól emlékezhetnek rá, hogy ő alakította az első részben Franny nénit, az erős és határozott boszorkányt. 

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