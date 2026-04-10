Randizz a taxielmélet szerint, ami őrületes dologra világít rá

Ismerkednél, de valahogy az összes pasival zátonyra fut a dolog? Egyre több közösségimédia-trend próbál magyarázatot adni arra, miért működik vagy épp bukik el egy párkapcsolat. Ezek közül kiemelkedik a legújabb, vagyis a taxielmélet, ami egy gyakori mintázatra világít rá. Bár elsőre kissé furcsának tűnik az elnevezés, a mögötte lévő logika nagyon is találó.
Ettől függ a kezdeti párkapcsolati dinamika
A párkapcsolatok egyik legnagyobb gyilkosa nem más, mint az elköteleződés hiánya, és nemcsak a mai fiatalok körében. Ebből indul ki a Szex és New York sorozatból vett taxielmélet is. E szerint az emberek – leegyszerűsítve – akkor tudnak elköteleződni, amikor felkapcsol rajtuk a lámpa, vagyis készen állnak egy komoly kapcsolatra. Az elmélet azonban itt még nem ér véget. Ugyanis a szabad jelzést követően nem feltétlenül az számít, hogy a tökéletes társsal találkozzanak, inkább csak az, hogy a szabad jelzést követően ki inti le őket.
Lehetséges, hogy épp rosszkor találkoztatok
Ez magyarázhatja azt a sokak számára fájdalmas és egyben bosszantó szakítási helyzetet is, amikor úgy érzed, minden klappol a pasival, de ő mégsem veti bele magát a párkapcsolatba, mondván térre van szüksége. Majd eltelik 1-2 hónap, és ott virít mellette egy barátnő. Tehát te egy szolgálaton kívüli taxiba próbáltál beszállni, míg a másik nő épp időben, a szabad jelzés felvillanását követően érkezett.
Valóban csak az elköteleződés hiánya állhat egy új párkapcsolat útjában?
A pszichológusok elővigyázatosságra intenek, szerintük érdemes óvatosan kezelni ezt a gondolatot. A taxielmélet ugyanis túlságosan leegyszerűsíti a párkapcsolatokat, és hajlamos figyelmen kívül hagyni az érzelmi kompatibilitást, a közös értékeket, a tudatos döntéseket és azt, hogy mit jelent az elköteleződés. A szakemberek szerint egy kapcsolat sikere nem pusztán időzítés kérdése, legalább ennyire fontos az is, hogyan kommunikáltok, mennyire vagytok jelen egymás életében, és mennyire tudtok együtt fejlődni.
Ráadásul az elmélet sokszor egyoldalúan közelíti meg a témát. Úgy állítja be a helyzetet, mintha csak az egyik fél döntene az elköteleződésről, miközben a valóságban mindkét fél aktív szereplő. A modern párkapcsolatok sokkal összetettebbek annál, mint hogy egyetlen felvillanó szabad jelzésre lehessen őket visszavezetni.
Akkor mégis miért van az, hogy ilyen sokan tudnak együtt rezegni ezzel az elmélettel? Talán azért, mert egyrészt van benne logika, másrészt pedig segíthet elfogadni, hogy egy szakítás nem mindig azért történik, mert te nem voltál elég jó. Magyarán tudatosítja, hogy néha egyszerűen csak rosszkor találkoztatok.
Párkapcsolat és az elköteleződés hiánya
A taxielmélet szerint az elköteleződés kulcsa elsősorban az időzítés. Bár ez sokak tapasztalatára rímelhet, a szakértők szerint túlzottan leegyszerűsíti a párkapcsolati dinamikát. A valóságban a sikeres kapcsolat alapja a kölcsönös döntés, a kommunikáció és az érzelmi összhang.
