Randizz a taxielmélet szerint, ami őrületes dologra világít rá

Ismerkednél, de valahogy az összes pasival zátonyra fut a dolog? Egyre több közösségimédia-trend próbál magyarázatot adni arra, miért működik vagy épp bukik el egy párkapcsolat. Ezek közül kiemelkedik a legújabb, vagyis a taxielmélet, ami egy gyakori mintázatra világít rá. Bár elsőre kissé furcsának tűnik az elnevezés, a mögötte lévő logika nagyon is találó.

Egy új párkapcsolati elmélet, a taxielmélet szerint az ismerkedés olyan, mintha egy taxit akarnál leinteni.

Ettől függ a kezdeti párkapcsolati dinamika

A párkapcsolatok egyik legnagyobb gyilkosa nem más, mint az elköteleződés hiánya, és nemcsak a mai fiatalok körében. Ebből indul ki a Szex és New York sorozatból vett taxielmélet is. E szerint az emberek – leegyszerűsítve – akkor tudnak elköteleződni, amikor felkapcsol rajtuk a lámpa, vagyis készen állnak egy komoly kapcsolatra. Az elmélet azonban itt még nem ér véget. Ugyanis a szabad jelzést követően nem feltétlenül az számít, hogy a tökéletes társsal találkozzanak, inkább csak az, hogy a szabad jelzést követően ki inti le őket.

Lehetséges, hogy épp rosszkor találkoztatok

Ez magyarázhatja azt a sokak számára fájdalmas és egyben bosszantó szakítási helyzetet is, amikor úgy érzed, minden klappol a pasival, de ő mégsem veti bele magát a párkapcsolatba, mondván térre van szüksége. Majd eltelik 1-2 hónap, és ott virít mellette egy barátnő. Tehát te egy szolgálaton kívüli taxiba próbáltál beszállni, míg a másik nő épp időben, a szabad jelzés felvillanását követően érkezett.

A férfiak úgy jönnek-mennek, mint a taxik. A kérdés, hogy észreveszed-e, melyiknél ég a szabad jelzés.

Valóban csak az elköteleződés hiánya állhat egy új párkapcsolat útjában?

A pszichológusok elővigyázatosságra intenek, szerintük érdemes óvatosan kezelni ezt a gondolatot. A taxielmélet ugyanis túlságosan leegyszerűsíti a párkapcsolatokat, és hajlamos figyelmen kívül hagyni az érzelmi kompatibilitást, a közös értékeket, a tudatos döntéseket és azt, hogy mit jelent az elköteleződés. A szakemberek szerint egy kapcsolat sikere nem pusztán időzítés kérdése, legalább ennyire fontos az is, hogyan kommunikáltok, mennyire vagytok jelen egymás életében, és mennyire tudtok együtt fejlődni.

Ráadásul az elmélet sokszor egyoldalúan közelíti meg a témát. Úgy állítja be a helyzetet, mintha csak az egyik fél döntene az elköteleződésről, miközben a valóságban mindkét fél aktív szereplő. A modern párkapcsolatok sokkal összetettebbek annál, mint hogy egyetlen felvillanó szabad jelzésre lehessen őket visszavezetni.