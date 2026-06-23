Csodás videón Rúzsa Magdi ritkán látott ikrei: így sütnek a gyerekek a vajdasági a nagymamával

A felvételen Rúzsa Magdi édesanyja az ablakos kalács készítésébe avatja be az unokáit. A gyerekek figyelmesen követik a mozdulatait, közben a nagymama a jellegzetes vajdasági tájszólásával mesél nekik. Rúzsa Magdi ritkán oszt meg olyan tartalmat, amelyben gyermekei hangja vagy spontán megnyilvánulásai is hallhatók, az énekesnő tudatosan óvja a magánéletüket.

Rúzsa Magdi ikreit a nagymama tanította sütni

Forrás: MTI Fotószerkesztõség

„Amikor a Rúzsa mama eljön a legegyszerűbb történetekből is mese lesz. No meg hozza az ízes vajdasági beszédet, meg a nagy szívét és ebből csak jó dolgok sülhetnek ki, meg az ablakos kalács" - írta a videóhoz Rúzsa Magdi.

Nem túlzás, ha azt mondjuk, a kommentelők meghatódtak a videón. Többen azt írták, ezek azok az élmények, amelyek egy életre megmaradnak a gyerekekben.

„Istenem, ez csodálatos! Mennyi szeretet van ebben a videóban és micsoda kötelék!" - írta az egyikük. „Igazi nagymama! A gyerekek mindig emlékeznek a gyúrásra, dagasztásra és az ízre. Ilyen ízt senki más nem tud sütni nekik. Nagymamám cukorral megszórt szilvalekváros kiflijét azóta se tudja senki olyan ízzel megsütni. Hagyomány, család, szeretet" - írta egy másik.

Rúzsa Magdi édesanyja korábban is feltűnt már az énekesnő közösségi oldalán. Márciusban például közös fotót posztoltak, amikor elkísérte lányát a Kossuth-díj átvételére.

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