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család

Csodás videón Rúzsa Magdi ritkán látott ikrei: így sütnek a gyerekek a vajdasági a nagymamával

család Rúzsa Magdi sütés hármas ikrek
Life.hu
2026.06.23.
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Rúzsa Magdi bensőséges családi pillanatot osztott meg követőivel. Az énekesnő ikrei, Keve, Zalán és Lujzi sütni tanultak a vajdasági nagymamától.

A felvételen Rúzsa Magdi édesanyja az ablakos kalács készítésébe avatja be az unokáit. A gyerekek figyelmesen követik a mozdulatait, közben a nagymama a jellegzetes vajdasági tájszólásával mesél nekik. Rúzsa Magdi ritkán oszt meg olyan tartalmat, amelyben gyermekei hangja vagy spontán megnyilvánulásai is hallhatók, az énekesnő tudatosan óvja a magánéletüket.

Rúzsa Magdi ikreit a nagymama tanította sütni
Rúzsa Magdi ikreit a nagymama tanította sütni
Forrás: MTI Fotószerkesztõség

„Amikor a Rúzsa mama eljön a legegyszerűbb történetekből is mese lesz. No meg hozza az ízes vajdasági beszédet, meg a nagy szívét és ebből csak jó dolgok sülhetnek ki, meg az ablakos kalács" - írta a videóhoz Rúzsa Magdi. 

 

Nem túlzás, ha azt mondjuk, a kommentelők meghatódtak a videón. Többen azt írták, ezek azok az élmények, amelyek egy életre megmaradnak a gyerekekben.

„Istenem, ez csodálatos! Mennyi szeretet van ebben a videóban és micsoda kötelék!" - írta az egyikük. „Igazi nagymama! A gyerekek mindig emlékeznek a gyúrásra, dagasztásra és az ízre. Ilyen ízt senki más nem tud sütni nekik. Nagymamám cukorral megszórt szilvalekváros kiflijét azóta se tudja senki olyan ízzel megsütni. Hagyomány, család, szeretet" - írta egy másik. 

Rúzsa Magdi édesanyja korábban is feltűnt már az énekesnő közösségi oldalán. Márciusban például közös fotót posztoltak, amikor elkísérte lányát a Kossuth-díj átvételére.

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