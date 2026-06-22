Nicole Kidman továbblépett: hónapok óta kapcsolatban él ezzel a titokzatos férfival

Úgy tudni, Nicole Kidman és az egyelőre meg nem nevezett férfi között az elmúlt hónapokban mélyült el a viszony. „Azt mondják, az elmúlt hónapokban kerültek közel egymáshoz, de rendkívül diszkréten kezelik a kapcsolatukat” – árulta el egy informátor a Daily Mailnek, aki ismeri mindkét felet.

Nicole Kidman újra boldog, hónapok óta párkcsapcsolatban él

Forrás: AFP

Nicole Kidman és férje, Keith Urban tizenkilenc év után váltak el. A színésznő szeptember végén adta be a válókeresetet, a dokumentumokban pedig „kibékíthetetlen nézeteltérésekre” hivatkozott. Nem sokkal később, kiderült, hogy Keith Urban a szakítás után rögtön összeköltözött 25 éves szeretőjével. Kidman egy ideig próbálta megmenteni a házasságukat, de a countryzenész kitartott a döntése mellett, hiába próbálta a színésznő maradásra bírni. Több forrás szerint Urban akkor már együtt volt fiatal barátnőjével.

Nicole Kidmannek új szakmája van

Áprilisban arról is írtak külföldi lapok, hogy a színésznő haláldúlának tanul, vagyis olyan segítőnek, aki érzelmi támogatást nyújt haldokló embereknek. A döntése mögött személyes élmény áll: nem tudott az édesanyja mellett lenni, amikor az a halálos ágyán feküdt, ezért a jövőben másoknak szeretne segítséget adni hasonló helyzetben.

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