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Világsztár

Nicole Kidman továbblépett: hónapok óta kapcsolatban él ezzel a titokzatos férfival

Világsztár párkapcsolat Nicole Kidman
Horváth Angéla
2026.06.22.
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A legfrissebb hírek szerint Nicole Kidman hónapok óta párkapcsolatban él. A párja pedig állítólag egy dúsgazdag üzletember, akit a színésznő óvni akar a nyilvánosságtól.

Úgy tudni, Nicole Kidman és az egyelőre meg nem nevezett férfi között az elmúlt hónapokban mélyült el a viszony. „Azt mondják, az elmúlt hónapokban kerültek közel egymáshoz, de rendkívül diszkréten kezelik a kapcsolatukat” – árulta el egy informátor a Daily Mailnek, aki ismeri mindkét felet.

Nicole Kidman újra boldog, hónapok óta párkcsapcsolatban él
Nicole Kidman újra boldog, hónapok óta párkcsapcsolatban él
Forrás: AFP

Nicole Kidman és férje, Keith Urban tizenkilenc év után váltak el. A színésznő szeptember végén adta be a válókeresetet, a dokumentumokban pedig „kibékíthetetlen nézeteltérésekre” hivatkozott. Nem sokkal később, kiderült, hogy Keith Urban a szakítás után rögtön összeköltözött 25 éves szeretőjével. Kidman egy ideig próbálta megmenteni a házasságukat, de a countryzenész kitartott a döntése mellett, hiába próbálta a színésznő maradásra bírni. Több forrás szerint Urban akkor már együtt volt fiatal barátnőjével.

Nicole Kidmannek új szakmája van 

Áprilisban arról is írtak külföldi lapok, hogy a színésznő haláldúlának tanul, vagyis olyan segítőnek, aki érzelmi támogatást nyújt haldokló embereknek. A döntése mögött személyes élmény áll: nem tudott az édesanyja mellett lenni, amikor az a halálos ágyán feküdt, ezért a jövőben másoknak szeretne segítséget adni hasonló helyzetben.

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