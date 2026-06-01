Parta húzták Timmy, a bálna tetemét: tragikus véget ért a több hónapos mentőakció – VIDEÓ

Több napos keresés és tervezés után biztonságban a partra húzták az elpusztult bálna tetemét. Timmy május elején vesztette életét, annak ellenére, hogy a szakemberek heteken keresztül elkeseredett harcot vívtak azért, hogy visszajutassák őt a természetes élőhelyére. A megfeneklett bálna azonban végül nem élte túl a megpróbáltatásait, néhány nappal a hazaszállítása után elpusztult. Még kérdéses, hogy mi okozta a hosszúszárnyú bálna halálát.

Sikeresen partra húzták Timmy bálna tetemét

Forrás: picture alliance

A tragikus bálnamentés részletei 2026 márciusában került napvilágra, hogy egy hosszúszárnyú bálna messze elúszott az élőhelyétől és megfeneklett a Balti-tengerben.

A sekély víz és az alacsony sótartalom pedig szépen lassan tönkretette a Hope-nak becézett állat életét.

Bőrproblémái lettek, később pedig a szakértők szerint életveszélyes állapotba került.

Megmentésére nagyszabású akció indult. Egy vízzel feltöltött uszályba terelték, amivel az Északi-tenger felé szállították.

Timmy bálna mentése azonban végül tragédiával ért véget. Néhány nappal a szabadon engedése után váratlanul elpusztult.

A boncolás fogja eldönteni, hogy végül mi okozta Timmy bálna halálát

A legfrissebb hírek szerint Dánia partjainál megtalálták Timmy tetemét, majd szombaton sikeresen partra húzták. A feladat azért volt kiemelten fontos, mert a felpuffadó holttestében olyan gázok gyülekeztek, amelyek felrobbanása ember életek is veszélybe sodorhatott volna. Timmy tetemét szombaton sikeresen kimentették a vízből, most pedig boncolás vár rá, amely egyértelműen ki fogja deríteni, hogy mi okozta az állat halálát.

