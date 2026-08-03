Szülés utáni pocaknak hitték: kiderült, hogy végstádiumú rákkal küzd az anyuka

Tia Faye 2025 szeptemberében adott életet első gyermekének, ám szülés utáni hasa csak nem akart visszahúzódni. Mivel friss anyuka, nem volt korábbi tapasztalata, így azt sem tudhatta, hogy hasa állapota minden, csak nem normális. Hasa duzzadt volt, érzékenynek érződött, ám a szülésznők annyival félresöpörték a dolgot, hogy most szült egy 3,2 kilós gyereket, mire számít. Arra biztosan nem, ami több hónap szenvedés után kiderült.

Azt mondták, csak szülés utáni has: így kezdődött Tia Faye kálváriája.

Forrás: Northfoto

Tia Faye kálváriája A 24 éves nő 2025 szeptemberében szülte meg első gyerekét, Robynt.

Hasa duzzadt, érzékeny volt szülés után, ám több orvos is azt mondta rá: csak szülés utáni has.

Több hónap kálvária után közölték vele, hogy rákos.

Amikor a szülés utáni has nem húzódik vissza

Mivel a szülésznő szerint semmi probléma nem volt szokatlanul duzzadt hasával, hazatért újszülöttjével. Csakhogy a fájdalom egyre inkább fokozódott, a bordái között pedig csomót talált. „Két különböző szülésznőm is volt, mindkettejüknek említettem a dolgot. Erre az volt a válaszuk, hogy: Csak két napja szültél, adj még pár napot.”

Forrás: Northfoto

A következő hetekben csak fokozódott a fájdalom, ám további szülész-nőgyógyászok is hasonlóképp reagáltak. Háziorvosa még erre is képes volt rákontrázni a nyolchetes kontrollon: „Azt mondta, csak csináljak néhány felülést, nyilván nem voltam boldog utána.”

Megmutattam neki a képeket, megtapogattam. Azt válaszolta, hogy a hasizmok szétnyalnak a baba születése után. Tornáznom kell, hogy visszaálljon a megszokott állapot.

Hét orvoshoz is elment, de mindegyiktől ugyanezt a választ kapta. Mindeközben azonban annyira leromlott az állapota, hogy a fájdalomtól már aludni sem tudott, december 29-én kórházba került. Ott derült ki, hogy amiről korábban azt mondták, szülés utáni has, valójában egy ritka rákfajta, a dezmoplasztikus kis sejtes tumor.

Kismama küzdelme a rákkal

A vizsgálatok azt is kiderítették, hogy a medencéjében 15 cm, a májában pedig 18 cm átmérőjű tumor van. Ennél is lesújtóbb hír, hogy orvosai szerint a rák már végstádiumú Tia szervezetében, aminek jószerivel csak lassítani lehet a növekedését. Eddig négy kemoterápián vett részt és további hat vár rá, hogy csökkentsék a daganatok méretét.