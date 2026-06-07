Szalvétára írt ötlete több millió újszülöttet mentett meg: ma minden szülésnél jelen van Virginia Apgar neve

Az újszülött halandóság jelenleg is hatalmas probléma, de mára főként a harmadik világ országaiban. Az Egyesült Államokban még az 50-es években is jelentős arányban veszítettek el csecsemőket. Ez a lesújtó állapot a 70-es évektől azonban elképesztő módon kezdett javulni, amiben egy női orvosnak is döntő szerepe volt. Virginia Apgar nem félt szembemenni a korával, és egy egyszerű, mégis zseniális ötlettel örökre megváltoztatta a szülészetet.

Virginia Apgar, az újszülöttek megmentője.

Forrás: Getty/Bettmann

Virginia Apgar, aki egy szalvétával vált az újszülöttek csendes megmentőjévé Korai éveiben sebész akart lenni, de ez akkoriban egy nő számára elképzelhetetlen volt.

Végül aneszteziológus lett, így rengeteg szülést kísért végig.

Megdöbbentő hiányosságokat látott az újszülöttek ellátásában.

1952-ben talált ki egy pontozórendszert, amit Apgar-tesztnek neveztek el.

A módszere nagyjából felére csökkentette az újszülöttkori halálozást az USA-ban.

Hogy ki volt Virginia Apgar? Egy nő, aki éppúgy írta be magát az orvostudományba, mint Semmelweis Ignác, az anyák megmentője. Az úttörő hölgy 1909-ben született New Jersey államban, és már középiskolás korában tudta, hogy orvos lesz. A Columbia Egyetemen tanult, ahol az álma a sebészet volt, azonban a 30-as években egy nő számára ez a pálya szinte teljesen kizárt volt. Rezidensként főorvosa le is beszélte róla, mondván, hogy egyetlen páciens sem bízna meg egy nő kezében. Helyette az aneszteziológiát ajánlotta, ahol szerinte akkor komoly előrelépések voltak várhatóak. Virginia Apgar megfogadta a tanácsot. A második világháború alatt, amikor a frontra elvonuló orvosok komoly űrt hagytak maguk után, a harmincas évei elején járó női orvos lett a Columbia Egyetem frissen alapított Aneszteziológiai Tanszékének vezetője. Első nőként töltött be ilyen pozíciót az egyetemen.

Virginia Apgart (balról a második) 1973-ban egy magazin megválasztotta Az év nőjének.

Forrás: Getty/Bettmann

Miért nevezik az újszülöttek megmentőjének?

Altatóorvosként Virginia Apgar rengeteg szülésnél volt jelen, és amit látott, az teljesen felháborította. A szülészek sokszor nem tudták eldönteni, milyen állapotban van egy újszülött. Szubjektív benyomások alapján hoztak döntéseket. Dr. Virginia Apgar szemtanúja volt olyan eseteknek is, amelyek során olyan babákat minősítettek életképtelennek, és hagytak sorsukra, akiket szerinte meg lehetett volna menteni. Másokat viszont látszólag jó állapotban engedtek haza, holott nem voltak jól − ők otthon, orvosi segítség nélkül haltak meg. Miközben az általános gyermekhalandóság csökkent az USA-ban, az újszülött halálozás szinte alig mozdult.