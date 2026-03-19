Bruce Willis 71 éves lett: ilyen vadítóan festett fiatalon a súlyos betegséggel küzdő színész

Bruce Willis fiatalon, 1980-ban.

Forrás: Getty Images

Bruce Willis filmjei: ikonikus szerepek

Ma már talán furcsának tűnhet, de a Drágán add az életed (Die Hard) főszerepét csak azután kapta meg, hogy Arnold Swarzenegger és Sylvester Stallone visszautasította John Mcclane eljátszását. Ennek köszönheti Willis, hogy berobbant, mint akciósztár. Bár legtöbben ma is ezekből az akciófilmekből ismerik, azonban Bruce Willis filmjei jóval változatosabbak, mint az sokan gondolnák. Quentin Tarantino kultikus filmjében a Ponyvaregényben emlékezetes alakítást nyújtott, de talán ennél is kiemelkedőbb színészi teljesítményt tett le az asztalra a Hatodik érzék című filmben, amelyben a drámai oldalát csillogtatta meg. A Hatodik érzék végül minden idők egyik legsikeresebb természetfeletti thrillere lett, amelyben Bruce Willisnek is hatalmas szerepe volt. Nem mehetünk el szó nélkül a Die Hard-folytatások, a Red, illetve az Ötödik elem című filmek mellett sem, de szerepet kapott Sylvester Stallone Feláldozhatók-trilógiájában is, amelyben minden idők legnagyobb akciósztárjai randalíroztak a nézők legnagyobb örömére.

Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone és Bruce Willis A feláldozhatók című filmben.

Forrás: NORTHFOTO

Bruce Willis magánélete

A színész magánélete legalább annyira figyelemreméltó volt, mint a filmes pályafutása. Házassága Demi Moore-ral Hollywood egyik legismertebb románca lett. Később elváltak, azonban előbb három közös lányuk született, és a mai napig jó viszonyt ápolnak – ami ritkaság a sztárvilágban. Willis később újra megnősült, és további gyermekei születtek. Jelenlegi felesége, Emma Heming Willis, aki élete legnehezebb időszakában is mellette áll.

Bruce Willis és Demi Moore a Die Hard 2. premierjén.

Forrás: Northfoto

Súlyos betegség és visszavonulás

2022-ben a család bejelentette, hogy Bruce Willis afáziával küzd, amely a világsztár beszéd és a kommunikáció képességét érinti. Később kiderült, hogy állapota úgynevezett frontotemporális demenciával hozható összefüggésbe, ezért fokozatos romlás várható a színész beszéd és kommunikációs képességeiben. Bruce Willis betegsége után végleg visszavonult a színészettől. A hírt világszerte megrendüléssel fogadták a rajongók és színészkollégák. Azóta ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt, de családja időnként megoszt róla fotókat és üzeneteket, amelyekből kiderül: szerettei körében, gondoskodásban tölti mindennapjait.