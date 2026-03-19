2026. márc. 19., csütörtök Bánk, József

Bruce Willis 71 éves lett: ilyen vadítóan festett fiatalon a súlyos betegséggel küzdő színész

Getty Images - ABC Photo Archives
Simon Benedek
2026.03.19.
A Die Hard, a Ponyvaregény és a Red sztárja ma ünnepli 71. születésnapját. Bruce Willis betegsége miatt az elmúlt években már visszavonultan él, azonban sokan emlékezhetnek rá, milyen szívdöglesztő volt fiatalon. Íme az akciósztár élete!

Március 19-én ünnepli 71. születésnapját Hollywood egyik legnagyobb akciósztárja, Bruce Willis, aki évtizedeken át meghatározó alakja volt az álomgyárnak. Karrierje során elsősorban az akciózsánerben alkotott maradandót: kemény fiús szerepeivel, sármjával és jellegzetes humorával mindenki szívébe belopta magát. Íme a 71 éves Bruce Willis élete!

Bruce Willis szmokingban mosolyog a Comedy Central Roaston.
Bruce Willis 2019-ben
  • Bruce Willis a Die Hard című filmmel lett A-listát akciósztár.
  • Számos más filmben nyújtott kiváló alakítást.
  • A Ponyvaregény, az Ötödik elem vagy a Hatodik érzék nem lenne ugyanaz a sztár alakítása nélkül.
  • Magánéletében két nagy szerelme volt: Demi Moore és jelenlegi felesége, Emma Hemming.
  • 2022-ben súlyos betegséggel, demenciával diagnosztizálták, ezért visszavonult a színészettől.
  • Bruce Willis születésnapja alkalmából íme minden, amit tudnod kell róla!

Bruce Willis Németországban látta meg a napvilágot

Bruce Willis 1955-ben született az akkori Nyugat-Németországban, egy amerikai katona fiaként.  Édesanyja révén félig német származású, édesapja pedig az amerikai hadseregnél szolgált. Gyermekkorát már az Egyesült Államokban töltötte, de gyerekkorában súlyos dadogással küzdött – később éppen a színjátszás segített neki leküzdeni ezt a problémát. Pályáját nem a filmvásznon, hanem televíziós sorozatokban kezdte, sokáig kevesen gondolták volna, hogy belőle lesz az egyik legnagyobb akciósztár. Fiatalon a Montclair Állami Egyetem színitanodájában tanulta a szakmát, hogy aztán egy évvel később otthagyja az iskolapadot és New Yorkba költözzön. Pincérként tartotta el magát, miközben castingokra járt. Így szerezte meg első komolyabb szerepét a Simlis és a szende című televíziós sorozatban. Az igazi áttörést az 1988-as Die Hard, azaz a Drágán add az életed! hozta meg számára. A filmben John McClane karaktere teljesen újfajta akcióhőst mutatott: esendő, sérülékeny, mégis elképesztően elszánt, bátor karakter volt, amelyet Bruce Willis fiatalkori sármja és csípős humora tett tökéletessé. A film világsiker lett, Willis pedig egyik napról a másikra A-listás sztárrá vált Hollywoodban.

Bruce Willis fiatalon, 1980-ban.
Bruce Willis fiatalon, 1980-ban. 
Bruce Willis filmjei: ikonikus szerepek

Ma már talán furcsának tűnhet, de a Drágán add az életed (Die Hard) főszerepét csak azután kapta meg, hogy Arnold Swarzenegger és Sylvester Stallone visszautasította John Mcclane eljátszását. Ennek köszönheti Willis, hogy berobbant, mint akciósztár. Bár legtöbben ma is ezekből az akciófilmekből ismerik, azonban Bruce Willis filmjei jóval változatosabbak, mint az sokan gondolnák. Quentin Tarantino kultikus filmjében a Ponyvaregényben emlékezetes alakítást nyújtott, de talán ennél is kiemelkedőbb színészi teljesítményt tett le az asztalra a Hatodik érzék című filmben, amelyben a drámai oldalát csillogtatta meg. A Hatodik érzék végül minden idők egyik legsikeresebb természetfeletti thrillere lett, amelyben Bruce Willisnek is hatalmas szerepe volt. Nem mehetünk el szó nélkül a Die Hard-folytatások, a Red, illetve az Ötödik elem című filmek mellett sem, de szerepet kapott Sylvester Stallone Feláldozhatók-trilógiájában is, amelyben minden idők legnagyobb akciósztárjai randalíroztak a nézők legnagyobb örömére. 

Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone és Bruce Willis A feláldozhatók című filmben.
Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone és Bruce Willis A feláldozhatók című filmben. 
Bruce Willis magánélete

A színész magánélete legalább annyira figyelemreméltó volt, mint a filmes pályafutása. Házassága Demi Moore-ral Hollywood egyik legismertebb románca lett. Később elváltak, azonban előbb három közös lányuk született, és a mai napig jó viszonyt ápolnak – ami ritkaság a sztárvilágban. Willis később újra megnősült, és további gyermekei születtek. Jelenlegi felesége, Emma Heming Willis, aki élete legnehezebb időszakában is mellette áll

Bruce Willis és Demi Moore a Die Hard 2. premierjén.
Bruce Willis és Demi Moore a Die Hard 2. premierjén. 
Súlyos betegség és visszavonulás

2022-ben a család bejelentette, hogy Bruce Willis afáziával küzd, amely a világsztár beszéd és a kommunikáció képességét érinti. Később kiderült, hogy állapota úgynevezett frontotemporális demenciával hozható összefüggésbe, ezért fokozatos romlás várható a színész beszéd és kommunikációs képességeiben. Bruce Willis betegsége után végleg visszavonult a színészettől. A hírt világszerte megrendüléssel fogadták a rajongók és színészkollégák. Azóta ritkán jelenik meg a nyilvánosság előtt, de családja időnként megoszt róla fotókat és üzeneteket, amelyekből kiderül: szerettei körében, gondoskodásban tölti mindennapjait. 

Bruce Willis 2025 júniusában a háza előtt.
Bruce Willis 2025 júniusában a háza előtt. 
Emma Heming Willis szerint férje kitartást, feltétel nélküli szeretetet és csendes erőt ad a gyerekeknek pusztán azzal, hogy velük van. A házaspárnak két közös lánya született, a most 13 éves Mabel és a 11 éves Evelyn. Willisnek emellett három felnőtt lánya is van korábbi házasságából Demi Moore-ral: a 36 éves Rumer, a 34 éves Scout és a 31 éves Tallulah.

„Amikor meghallottam a hírt, teljesen összezuhantam. Csak arra emlékszem, amikor elhangzott a diagnózis, és onnantól semmi mást nem tudtam felfogni” – mesélte Emma Heming Willis az ABC Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey című különkiadásában. Emma hálás a közös pillanatokért, de néha azt kívánja bárcsak másképp lenne. 

„Minden porcikámmal azt kívánom, hogy bárcsak másképp lenne. Könnyebb lenne neki és nekünk is. Az, hogy néha teljesen velünk van segít abban, hogy elfogadjam a helyzetet, és ne harcoljak ellene minden egyes pillanatban, ahogy korábban tettem.”

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
