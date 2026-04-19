2026. ápr. 19., vasárnap

2026.04.19.
Újabb részletek kerültek nyilvánosságra a yorki herceg botrány előtti időszakáról. A kiszivárgott dokumentumok szerint András herceg egy nagyszabású projekt elindítására készült, terveit azonban végül a körülötte kirobbanó ügyek hiúsították meg.

Újabb részletek láttak napvilágot András herceg korábbi terveiről: a brit királyi család egykori tagja állítólag egy átfogó személyes arculatváltáson dolgozott, és egy természetvédelmi nonprofit szervezet létrehozását tervezte, mindössze hónapokkal azelőtt, hogy a Jeffrey Epsteinhez fűződő kapcsolata miatt kénytelen volt visszavonulni közéleti szerepléseitől.

András herceg komoly terveket szőtt.
Forrás: Getty Images Europe

Nagy tervei voltak András hercegnek a bukása előtt

A The Daily Telegraph által megszerzett kiszivárgott e-mailek szerint a 66 éves András herceg célja az volt, hogy új örökséget építsen magának, és a környezetvédelem területén vállaljon aktívabb szerepet. A levelezés alapján a herceg úgy tekintett erre a területre, mint amelyet testvérétől, III. Károly királytól vett át, amikor az trónra lépett.

A tervek középpontjában egy The Royal Conservancy nevű szervezet állt volna, amelynek létrehozását 2019-ben kezdték előkészíteni. A dokumentumok szerint európai, közel-keleti és amerikai potenciális támogatók bevonásával, a Buckingham-palotában tartott találkozók során dolgoztak volna ki egy hároméves üzleti tervet.

A kezdeményezés azonban végül nem valósult meg. A kiszivárgott információk szerint a projekt a megfelelő finanszírozás hiánya, valamint a brit Miniszterelnöki Hivatal jóváhagyásának elmaradása miatt meghiúsult.

A folyamat ráadásul időben egybeesett András herceg hírhedtté vált BBC Newsnight-interjújával, valamint Jeffrey Epstein második letartóztatásával, amelyek végül döntő szerepet játszottak abban, hogy a herceg lemondott hivatalos királyi feladatairól, és később minden tisztségétől és címétől megfosztották.

A City of London is lemondásra kéri a herceget

A legfrissebb hírek szerint a bukott András herceg helyzete továbbra sem rendeződött. Nem sokkal az e-mailek kiszivárgása után ugyanis kiderült, hogy felszólították: mondjon le egyik utolsó megmaradt kitüntetéséről is. A londoni City Corporation választott tagjai úgy döntöttek, levelet írnak a hercegnek, amelyben arra kérik, hogy mondjon le a City of London feletti „szabadságjogáról”. Ezt a kitüntetést még 2012-ben kapta meg, ám egy jogi kiskapu miatt eddig nem vonták vissza.

A testület közleménye szerint a cím öröklés útján került hozzá, így annak visszavonására nincs egyértelmű jogi mechanizmus. „Az ilyen jellegű, örökléssel szerzett jogosultságokat a választott tagok nem vizsgálják felül, és jelenleg nincs hatékony jogi eszköz a visszavonásukra” – áll a közleményben.

Ennek ellenére a képviselők most hivatalos levélben kérik Andrew Mountbatten-Windsort, hogy önként mondjon le a kitüntetésről. A válaszát a későbbiekben értékelik, és annak fényében döntenek a további lépésekről.

