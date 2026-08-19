Kiderül, ki és hogyan találta meg Hayden Panettiere holttestét

A TMZ értesülése szerint a 36 éves színésznőre Brian Hickerson testvére, Zach talált rá eszméletlenül. Brian egy másik szobában aludt. A lap az ügyet közvetlenül ismerő forrásokra hivatkozva azt írja, Hayden Panettiere és Brian vasárnap délután egy Airbnb-n keresztül bérelt lakásban tartózkodtak a dél-karolinai Greenville-ben. Zach Hickerson az apartman nappalijában, egy széken ülve találta meg az eszméletlen színésznőt.

Ebben az apartmankomplexumban találtak rá Hayden Panettiere holttestére

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A testvérek hívták a 911-et, majd a helyszínre érkező mentők megpróbálták újraéleszteni Hayden Panettiere-t, de már nem tudták megmenteni. A színésznőt 14.32-kor nyilvánították halottnak. Több lap is próbálta megszólaltatni Zach Hicksersont, ő azonban nem akart nyilatkozni, azt kérte a sajtótól, hogy hagyják békén.

Narcant találtak Hayden Panettiere bérelt lakásában

A segélyhívás hangfelvétele szerint Hayden Panettiere-t eszméletlenül találták meg, és a beszélgetésben a túladagolás szó is elhangzott. A boncolás első eredményei szerint a színésznő testén nem találtak külsérelmi nyomokat. Úgy tudni, Narcant is találtak a helyszínen. A készítményt opioid-túladagolás hatásainak visszafordítására használják, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy Panettiere kapott-e belőle, vagy másnak volt rá szüksége.

Miután a színésznőt halottnak nyilvánították, Brian Hickerson átadott a rendőröknek egy gyógyszereket tartalmazó zacskót. Azt állított, hogy Panettiere a halála előtt ezeket szedte.

Hayden Panettiere mankóval a Los Angeles-i reülőtéren barátjával, Brian Hickersonnal

Forrás: Profimedia

Hayden Panettiere és Brian Hickerson: titokban újra összejöhettek

Hayden Panettiere és Brian Hickerson éveken át se veled, se nélküled kapcsolatban éltek. A színésznő halála előtt ismét közel kerülhettek egymáshoz, ám ezt titkolták.

Hayden Panettiere édesanyja, Lesley Vogel keményen bírálta Hicksersont.

„Az az ember, akit már jó ideje próbáltunk eltávolítani az életéből, ott volt vele, amikor meghalt. Brian Hickersonról van szó” – mondta.

Hayden Panettiere halálhírét édesapja, Skip Panettiere jelentette be.

„Mély fájdalommal tudatjuk szeretett Haydenünk tragikus hirtelenséggel elhunyt. Hihetetlenül ragyogó személyiség és igazi természeti erő volt, aki mérhetetlen szeretetet és örömöt adott mindazoknak, akik ismerték – és annak a több millió embernek is, akik a képernyőn látták. Arra kérünk mindenkit, tartsa tiszteletben a magánéletünket, amíg családunk megpróbálja feldolgozni ezt a felfoghatatlan veszteséget” – közölte.