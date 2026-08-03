Te tudod a helyes választ arra a találós kérdésre, amit csak Oidipusznak sikerült megfejtenie?

Oidipusz és a Szfinx izgalmas történetéről nem csak az antikvitásból származnak forrásaink, az esetet ugyanis több képzőművészeti alkotás is megörökítette. A Théba városában terrort keltő Szfinxet egy arra tévedő vándor győzte le a furfangos válaszával – mintha egy magyar népmesét hallanánk, ugye?
Oidipusz és a Szfinx története – Előzmények
A Freud által is igen kedvelt Oidipusz történetéhez hozzátartozik az is, hogy a király hogyan került Théba városába. A mítosz szerint az ottani királyi házaspár még csecsemőként kirakta egy hegyre a gyermekét, Oidipuszt, akinek a neve ógörögül „Dagadtlábút” jelent. Ezt azért tették, mert a királyi pár olyan iszonytató jóslatot kapott, hogy
a fiuk meg fogja ölni a saját apját, az anyját pedig feleségül fogja venni. Erre a jóslatra pedig mi sem természetesebb reakció az ókori görögök szerint, minthogy kirakják a vadonba az ártatlan csecsemőt, hogy megelőzzék a bajt.
Csakhogy, ahogy az lenni szokott, Oidipusz nem halt meg. A szolga, aki felelős volt a csecsemő „elintézéséért” megsajnálta, és átadta egy korinthoszi pásztornak, aki pedig továbbította a csomagot az ottani királyi házaspárnak, akik egész véletlenül épp egy gyermekért epekedtek. És itt egy kicsit előretekerünk a sztoriban: amikor ugyanis a már felcseperedett Oidipusz tudomást szerzett a jóslatról, akkor elmenekült a nevelőszüleitől, nehogy véletlenül elkövesse mindazt a szörnyűséget, amiket a delphoi jósdában hallott. Természetesen Oidipusznak fogalma sem volt arról, hogy ő valójában örökbe fogadott gyerek, így a menekülése során vonzotta be az elkerülhetetlent.
Útközben ugyanis megölte azt, aki a kereszteződésnél belekötött, aki természetesen a vér szerinti apja volt, a thébai Laiosz király. Majd Thébába érve legyőzte a zsarnokoskodó szfinxet, és cserébe feleségül vehette az ottani királynét, aki éppen akkor lett özvegy (persze, hiszen Oidipusz maga ölte meg „véletlenül” a férjét). Így vette feleségül a Dagadtlábú a saját anyját, Iokasztét.
Az egyik legősibb találós kérdés
De vissza a Szfinxhez! Csak hogy tiszta legyen a sor, a Szfinx egy olyan mitológiai lény, akinek oroszlánteste és szárnyai vannak, a feje viszont emberi, sőt mivel a legkegyetlenebb lények mindig nőkhöz kapcsolódtak, ezért természetesen ő is női emberfejjel rendelkezik. Ez a lény az egész várost rettegésben tartotta azzal, hogy aki nem tudta helyesen megválaszolni a találós kérdését, azt kegyetlenül megölte.
De ekkor jött a hős és megmentő Oidipusz! A rejtvény pedig így szólt:
Mi az, ami reggel négy lábon, délben két lábon, este pedig három lábon jár?
Te tudod a megfejtést? Jól gondold meg a választ, és csak akkor görgess lejjebb, ha tudni szeretnéd a megoldást!
A Szfinx találós kérdésének megoldása
A Szfinx feladványának megoldása egyszerűbb, mint gondolnád, hiszen a válasz maga az ember!
Az ember, aki élete hajnalán, csecsemőként négy lábon kúszik, élete csúcsán, vagyis felnőttként két lábon jár, viszont idősként már szüksége van egy harmadik lábra is, vagyis egy botra, hogy arra támaszkodva haladjon előre.
Sikerült megfejtened a rejtvényt? Ha igen, akkor gratulálunk, olyan furfangos vagy, mint Oidipusz, válaszoddal pedig egy egész várost felszabadítottál, persze csak mitikusan.