Te tudod a helyes választ arra a találós kérdésre, amit csak Oidipusznak sikerült megfejtenie?

Oidipusz és a Szfinx izgalmas történetéről nem csak az antikvitásból származnak forrásaink, az esetet ugyanis több képzőművészeti alkotás is megörökítette. A Théba városában terrort keltő Szfinxet egy arra tévedő vándor győzte le a furfangos válaszával – mintha egy magyar népmesét hallanánk, ugye?

François-Émile Ehrmann festménye Oidipuszról és a Szfinxről

Forrás: Profimedia

Oidipusz és a Szfinx története – Előzmények

A Freud által is igen kedvelt Oidipusz történetéhez hozzátartozik az is, hogy a király hogyan került Théba városába. A mítosz szerint az ottani királyi házaspár még csecsemőként kirakta egy hegyre a gyermekét, Oidipuszt, akinek a neve ógörögül „Dagadtlábút” jelent. Ezt azért tették, mert a királyi pár olyan iszonytató jóslatot kapott, hogy

a fiuk meg fogja ölni a saját apját, az anyját pedig feleségül fogja venni. Erre a jóslatra pedig mi sem természetesebb reakció az ókori görögök szerint, minthogy kirakják a vadonba az ártatlan csecsemőt, hogy megelőzzék a bajt.

Csakhogy, ahogy az lenni szokott, Oidipusz nem halt meg. A szolga, aki felelős volt a csecsemő „elintézéséért” megsajnálta, és átadta egy korinthoszi pásztornak, aki pedig továbbította a csomagot az ottani királyi házaspárnak, akik egész véletlenül épp egy gyermekért epekedtek. És itt egy kicsit előretekerünk a sztoriban: amikor ugyanis a már felcseperedett Oidipusz tudomást szerzett a jóslatról, akkor elmenekült a nevelőszüleitől, nehogy véletlenül elkövesse mindazt a szörnyűséget, amiket a delphoi jósdában hallott. Természetesen Oidipusznak fogalma sem volt arról, hogy ő valójában örökbe fogadott gyerek, így a menekülése során vonzotta be az elkerülhetetlent.

Útközben ugyanis megölte azt, aki a kereszteződésnél belekötött, aki természetesen a vér szerinti apja volt, a thébai Laiosz király. Majd Thébába érve legyőzte a zsarnokoskodó szfinxet, és cserébe feleségül vehette az ottani királynét, aki éppen akkor lett özvegy (persze, hiszen Oidipusz maga ölte meg „véletlenül” a férjét). Így vette feleségül a Dagadtlábú a saját anyját, Iokasztét.

Az egyik legősibb találós kérdés

De vissza a Szfinxhez! Csak hogy tiszta legyen a sor, a Szfinx egy olyan mitológiai lény, akinek oroszlánteste és szárnyai vannak, a feje viszont emberi, sőt mivel a legkegyetlenebb lények mindig nőkhöz kapcsolódtak, ezért természetesen ő is női emberfejjel rendelkezik. Ez a lény az egész várost rettegésben tartotta azzal, hogy aki nem tudta helyesen megválaszolni a találós kérdését, azt kegyetlenül megölte.