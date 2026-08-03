Soha ne edd így a fagyasztott bogyós gyümölcsöket: komoly fertőzést kockáztatsz vele

A friss bogyós gyümölcsök gyorsan romlanak, sokan ezért inkább fagyasztva tartják ezeket otthon. A még fagyos gyümölcsöket joghurttal turmixolják össze, smoothie-ba teszik, fagyit készítenek belőlük, vagy egyszerűen csak magában fogyasztják. Ez azonban nem minden esetben biztonságos.

A fagyasztott bogyós gyümölcsök azonnali fogyasztása nem ajánlott

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A mélyhűtött bogyós gyümölcsökön norovírus, hepatitis A-vírus és más kórokozók is előfordulhatnak. Különösen az importált, például Kínából vagy Kelet-Európából származó termékeknél merülhet fel nagyobb kockázat.

A fagyasztás nem pusztítja el a vírusokat

A német Robert Koch Intézet korábbi vizsgálatai több hepatitis A-járványt és norovírus-fertőzéseket is fagyasztott bogyós gyümölcsök fogyasztásával hoztak összefüggésbe. Iskolákban és óvodákban is dokumentáltak már ilyen megbetegedéseket. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság egyik vizsgálata szerint a mélyhűtött bogyós gyümölcsökön más fagyasztott termékekhez képest gyakrabban fordulhatnak elő kórokozók, és ezeket a mínusz fokok nem feltétlenül pusztítják el. A felengedett gyümölccsel aztán bekerülhetnek a szervezetbe.

Így fogyasztható biztonságosan a fagyasztott bogyós gyümölcs

A mélyhűtött bogyós gyümölcsöket legalább két percen keresztül 90 Celsius-fok fölé kell melegíteni. Ehhez célszerű röviden felforralni őket, akkor is, ha zabkásába, turmixba vagy desszertbe szánjuk. Közvetlenül a fagyasztóból nem ajánlott fogyasztani a gyümölcsöket. Ez különösen fontos kisgyermekek, várandósok, idősek és legyengült immunrendszerű emberek esetében.

Sorbet, fagylalt, torta vagy más hideg desszert készítésekor is érdemes először felforralni, majd teljesen lehűteni a bogyós gyümölcsöt. Így csökkenthető a fertőzés veszélye. A gyümölcs származási helyét is ajánlott ellenőrizni. Az ellenőrzött, például európai uniós forrásból érkező termékek általában biztonságosabbnak számíthatnak, de fogyasztás előtt ezeket is célszerű hőkezelni, főként akkor, ha a veszélyeztetett csoportok valamelyikének készül az étel.

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