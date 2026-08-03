Elég egy röffentés, egy indokolatlan mozdulat, vagy egy kellemetlen szó, és máris ez a gondolat ugrik be: „Úristen, én undorodom a páromtól!” Hidd el, ez a dolog megszokottabb, mint gondolnád, szóval pánikra semmi ok. Ha eljött a kiábrándulás, akkor érdemes elhatároznod magad: menni vagy maradni?

Nálad is beköszöntött a kiábrándulás? Szakértő szerint ezt kell tenni!

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A kiábrándulás és az ick-jelenség – Egy felhőtlen párkapcsolat megromlása Az ick egy hirtelen jövő undorérzet, mely a randipartnered iránt merül fel benned.

Ez egy természetes folyamat, és a szakértő szerint vannak visszatérő, klasszikus ick-esetek.

Ha benned is felmerült ez az undorérzet, akkor könnyen visszafordíthatod egy kis tudatossággal.

Ha kommunikálni szeretnéd az érzéseidet a partnered felé, akkor az „undor” szót mindenképpen hagyd ki a beszélgetésből.

Mi az az ick?

Először is érdemes letisztázni, hogy mi is az az ick. Claire Rénier randiszakértő szerint

„Az ick angol kifejezés egy olyan hirtelen felbukkanó undorérzet, amit a randipartnerünk iránt érzünk. Ez gyakran az elme módja arra, hogy jelezze, valami nem stimmel – legyen az fizikai, érzelmi vagy szociális szempontból.”

Szinte biztosan éreztél már ilyet, hiszen elég hozzá egy kellemetlen vicc, amiről nem hiszed el, hogy a párod komolyan kimondta a száján, egy szánalmas röfögés nevetés közben, vagy csak szimplán az, hogy ordítva telefonál, hogy mindenki is hallja a magánéletét a villamoson.

Mik a leggyakoribb példák erre?

Rénier szerint szinte bármi kiválthatja ezt az undort, viszont vannak olyan problémák, melyek a legtöbb párkapcsolatban előfordulhatnak.

„Gondoljunk csak a túl korai lelkesedésre, mikor még a középső nevüket se tudjuk, de már nagy gesztusokkal dobálózunk, az asztali modorra, mikor kiderül, hogy nyitott szájjal esznek, vagy teljes hangerővel beszélnek, vagy éppen a közösségi médiában tanúsított viselkedésre, amitől legszívesebben csendben eltávoznánk ebből a világból (például az oversharing, a kínos posztok vagy a könyörtelen csábítási kísérletek képek kíséretében…).”

De persze vannak olyan klasszikusok is, mint például az önismeret teljes hiánya, vagyis ha valaki kicsit túl hangos, kicsit túl színpadias, kicsit túl biztos abban, hogy a világon mindenki tudni akarja, hogy vele mi történik, vagyis mindig azt hiszi, hogy minden szobában és mindenki életében ő a főszereplő.