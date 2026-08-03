Elég egy röffentés, egy indokolatlan mozdulat, vagy egy kellemetlen szó, és máris ez a gondolat ugrik be: „Úristen, én undorodom a páromtól!” Hidd el, ez a dolog megszokottabb, mint gondolnád, szóval pánikra semmi ok. Ha eljött a kiábrándulás, akkor érdemes elhatároznod magad: menni vagy maradni?
A kiábrándulás és az ick-jelenség – Egy felhőtlen párkapcsolat megromlása
- Az ick egy hirtelen jövő undorérzet, mely a randipartnered iránt merül fel benned.
- Ez egy természetes folyamat, és a szakértő szerint vannak visszatérő, klasszikus ick-esetek.
- Ha benned is felmerült ez az undorérzet, akkor könnyen visszafordíthatod egy kis tudatossággal.
- Ha kommunikálni szeretnéd az érzéseidet a partnered felé, akkor az „undor” szót mindenképpen hagyd ki a beszélgetésből.
Mi az az ick?
Először is érdemes letisztázni, hogy mi is az az ick. Claire Rénier randiszakértő szerint
„Az ick angol kifejezés egy olyan hirtelen felbukkanó undorérzet, amit a randipartnerünk iránt érzünk. Ez gyakran az elme módja arra, hogy jelezze, valami nem stimmel – legyen az fizikai, érzelmi vagy szociális szempontból.”
Szinte biztosan éreztél már ilyet, hiszen elég hozzá egy kellemetlen vicc, amiről nem hiszed el, hogy a párod komolyan kimondta a száján, egy szánalmas röfögés nevetés közben, vagy csak szimplán az, hogy ordítva telefonál, hogy mindenki is hallja a magánéletét a villamoson.
Mik a leggyakoribb példák erre?
Rénier szerint szinte bármi kiválthatja ezt az undort, viszont vannak olyan problémák, melyek a legtöbb párkapcsolatban előfordulhatnak.
„Gondoljunk csak a túl korai lelkesedésre, mikor még a középső nevüket se tudjuk, de már nagy gesztusokkal dobálózunk, az asztali modorra, mikor kiderül, hogy nyitott szájjal esznek, vagy teljes hangerővel beszélnek, vagy éppen a közösségi médiában tanúsított viselkedésre, amitől legszívesebben csendben eltávoznánk ebből a világból (például az oversharing, a kínos posztok vagy a könyörtelen csábítási kísérletek képek kíséretében…).”
De persze vannak olyan klasszikusok is, mint például az önismeret teljes hiánya, vagyis ha valaki kicsit túl hangos, kicsit túl színpadias, kicsit túl biztos abban, hogy a világon mindenki tudni akarja, hogy vele mi történik, vagyis mindig azt hiszi, hogy minden szobában és mindenki életében ő a főszereplő.
Érzelmi eltávolodást okoz az ick-jelenség?
Attól függ! Ha észleled ezt az undort magadon, és nem tudod hová tenni, ezért inkább kis időre elszigetelődsz a párodtól, akkor könnyen előjöhet az érzelmi eltávolodás is. Hiszen az agyunk sokkal elevenebben emlékszik a rossz dolgokra, és hirtelen elfelejted, hogy mik is voltak azok a csodás pozitív tulajdonságok, melyek miatt odáig vagy érte (vagy éppen voltál).
Rénier szerint nem szabad elfeledni, hogy ez egy teljesen természetes folyamat. Amikor elértetek a párkapcsolat azon szakaszába, ahol már nem a rózsaszín ködfelhő uralkodik, akkor sokkal egyszerűbben észrevesszük azokat a tulajdonságokat, amelyekre eddig, a szerelem mámorától eltelítődve azt hittük, hogy elképesztően cukik.
Visszafordítható ez a párkapcsolati undor?
Igen, de csak akkor, ha nem takar mélyebb összeférhetetlenséget. Ha csupán felszínes irritációról van szó, akkor érdemes felidézni a jó pillanatokat, vagyis azt, hogy mi vonzott hozzá eredetileg.
Ahelyett, hogy elítélnéd a másik furcsaságát, megfordíthatod az undorérzetet azzal, hogy emlékezteted magad arra, hogy mindenkinek vannak furcsa jellemvonásai, és ha valakit szeretsz, az azt jelenti, hogy teljes mértékben el is fogadod őt.
Ha viszont hetek után is elborzadsz még az érintésétől is, akkor Rénier szerint ideje beismerni, hogy ezt a párkapcsolati krízist nem fogjátok túlélni.
Érdemes erről beszélgetni vele?
Természetesen! Hiszen egy jó párkapcsolat alapja a kommunikáció. A szakértő viszont kihangsúlyozta, hogy az „ick” vagy az „undor” szó használatát mindenképpen érdemes kerülni, hiszen ezek a szavak túl bántóak lehetnek. „Ha olyan viselkedési mintát vettél észre, melyből érdemes tanulni – például hogy egyfolytában elkésik –, akkor mindenképpen érdemes egy nyílt, őszinte beszélgetést kezdeményezni, és elmagyarázni neki, hogy azért hozod fel ezt a problémát, mert törődsz vele, és szeretnéd, ha erősödne a kapcsolatotok.”
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