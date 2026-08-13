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királyi család

Így készül György herceg érkezésére az iskolája: már most különleges intézkedéseket vezettek be

Northfoto - KGC-178
királyi család Eton György herceg
Nagy Anna
2026.08.13.
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Már csak néhány hét, és új, meghatározó fejezet kezdődik Vilmos herceg és Katalin hercegné legidősebb gyerekének életében. György herceg szeptembertől a híres Eton College diákja lesz, az intézmény pedig már most készül a 13 éves trónörökös érkezésére.

Szeptemberben jelentős változás vár György hercegre, aki megkezdi tanulmányait az Egyesült Királyság egyik legismertebb bentlakásos fiúiskolájában. György herceg iskolai élete ezzel új fejezethez érkezik, az Eton College-ban pedig már javában készülnek a 13 éves trónörökös érkezésére.

György herceg szeptembertől az Eton College-ba jár majd.
György herceg életében új szakasz kezdődik.
Forrás: Northfoto
  • György herceg élete szeptembertől megváltozik, ugyanis a Lambrook School után az Eton College-ban folytatja tanulmányait.
  • Az iskola is készül már az érkezésére: ilyen biztonsági intézkedést vezettek be az intézményben.
  • György herceg édesapja nyomdokaiba lép majd, Vilmos herceg is ebbe az iskolába járt.

György herceg miatt új táblák jelentek meg az iskola körül

Az intézmény környékén készült friss fotók szerint új „No photography”, vagyis „Fényképezni tilos” táblákat helyeztek el az iskola kerítéseinél. Ezekkel azt szeretnék megakadályozni, hogy a média vagy a kíváncsiskodók megsértsék a diákok magánszféráját.

Ez különösen fontos lehet György herceg esetében, aki nemrég lett 13 éves. Vilmos herceg és Katalin hercegné ugyanis régóta igyekeznek megóvni három gyermeküket, György herceget, Sarolta hercegnőt és Lajos herceget a túlzott nyilvánosságtól. Bár különleges királyi eseményeken és néhány hivatalos programon ők is megjelennek, szüleik szeretnék, ha a lehetőségekhez mérten hétköznapi gyerekkoruk lehetne.

Kattints a képre a György herceg életét bemutató galériáért:

Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. július 23-án a londoni St Mary’s Kórház Lindo-szárnya előtt mutatták be újszülött kisfiukat a világsajtónak. György herceg 2013. júlis 22-én, hétfő délután született, súlya 3,8 kilogramm volt. A címe Cambridge-i herceg, Őkirályi Felsége.
Az újszülött György herceg láthatóan nem élvezte túlzottan az első útját a babülésben.
Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. október 23-án érkeznek fiukkal, György cambridge-i herceggel a londoni belvárosban található St James’s-palota királyi kápolnájába, a három hónapos herceg keresztelőjére.
Vilmos herceg, Katalin hercegné és György herceg 2014- április 7-én megérkeztek a wellingtoni nemzetközi repülőtérre. Ekkor indultak háromhetes látogatásukra Új-Zélandra és Ausztráliába.
A királynő hivatalos születésnapi ünnepségén, a Trooping the Colour elnevezésű rendezvényen tartja ölében Vilmos herceg a kis György herceget 2015. június 13-án a Buckingham-palota erkélyén.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, György herceg és Sarolta hercegnő 2015. október végén a londoni Kensington-palotában.
A kis György herceg karácsonyi édességet majszol, miután részt vett az istentiszteleten 2016. december 25-én az englefieldi Szent Márk-templomban.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő és György herceg 2017- július 19-én Varsóban, Lengyelországban.
Sarolta hercegnő, Savannah Philips és György herceg a Buckingham-palota erkélyén 2018. június 9-én. A kis herceget bizony fegyelmezni kellett.
A brit György herceg így reagált, amikor a koszorúslányokkal együtt megérkezett Eugénia hercegnő esküvőjére 2018. október 12-én a windsori kastély Szent György-kápolnájába.
Sarolta hercegnő, Katalin hercegné, György herceg és Vilmos herceg iskolába mennek 2019. szeptember 5-én.
Vilmos herceg, Katalin hercegné, Sarolta hercegnő, Lajos herceg és György herceg pantomim-előadásra mennek a London Palladiumba 2020. december 11-én.
Vilmos herceg, György herceg és Katalin hercegné együtt nézték meg az Anglia–Németország meccset a londoni Wembley Stadionban 2021. június 29-én.
Katalin, Vilmos, Sarolta és György herceg együtt érkeznek a londoni Westminster-apátságban megrendezett „Together at Christmas” karácsonyi énekes istentiszteletre 2022. december 15-én.
György herceg, Lajos herceg, Katalin hercegné, Vilmos herceg és Sarolta hercegnő a Buckingham-palota erkélyén, ahol a „Trooping the Colour” ünnepséget követő légi parádét nézik 2023. június 17-én.
Vilmos herceg és György herceg apa-fia programja: Berlinben nézik az Európa-bajnokság döntőjét, amelyben Spanyolország játszott Anglia ellen 2024. július 14-én.
Vilmos herceg Saroltával és György herceggel a wimbledoni bajnokság tizennegyedik napján, 2025. július 13-án, vasárnap. György nagyon komolyan szemléli a meccset.
György herceg 2026. július 12-én a londoni Wimbledon-i teniszbajnokság utolsó napján: György herceg azon nevet, hogy felpróbált egy kalapot.
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Vilmos herceg és Katalin hercegné 2013. július 23-án a londoni St Mary’s Kórház Lindo-szárnya előtt mutatták be újszülött kisfiukat a világsajtónak. György herceg 2013. júlis 22-én, hétfő délután született, súlya 3,8 kilogramm volt. A címe Cambridge-i herceg, Őkirályi Felsége.
Ben STANSALL / AFP

Vilmos herceg idejében is külön megállapodás védte a magánéletét

Nem György lesz az első leendő brit uralkodó, aki az Eton falai között tanul. Édesapja, Vilmos herceg szintén az intézmény diákja volt, az ő iskolás évei alatt pedig külön megállapodás született a sajtóval. Ennek értelmében előre egyeztetett alkalmakkor lehetőség nyílt arra, hogy fotók készüljenek Vilmosról, cserébe azonban a mindennapokban békén hagyták. Elképzelhető, hogy György herceg iskolai évei alatt is hasonló rendszer működik majd.

Vilmos korábban arról beszélt, mennyire fontos volt számára ez a szabadság: „Nagyon élveztem, hogy az Etonban egyszerűen csak egy lehettem a diákok közül.”

Saját szobát kap György herceg az Etonban

A magánszféra az iskola falain belül sem másodlagos szempont. Az Etonba számos ismert és befolyásos család küldi gyermekét, az intézmény pedig minden tanulónak saját szobát biztosít. Ez azt jelenti, hogy György herceg sem közös hálóteremben alszik majd társaival. Az iskola tájékoztatása szerint már a kezdetektől minden fiúnak külön dolgozó-hálószobája van, közös szobák pedig nincsenek.

Az intézmény ezt azzal indokolja, hogy a saját tér önállóságra ösztönzi a fiúkat: nekik kell megszervezniük mindennapjaikat, miközben megtanulják betartani a feladatokhoz és határidőkhöz kapcsolódó kötelezettségeiket.

Nem ez lesz az első alkalom, hogy távol alszik a családjától

Bár az Etonba költözés komoly változást jelent majd a 13 éves herceg számára, a bentlakásos iskolai élet nem lesz teljesen ismeretlen neki. Jelenlegi iskolájában, a Lambrook Schoolban – ahová testvérei is járnak – már kipróbálta a rugalmas bentlakás lehetőségét, ahogy arról korábban Vilmos herceg is beszélt.

Szeptembertől azonban egészen más rendszerhez kell hozzászoknia: György herceg várhatóan csak a hétvégéket és az iskolai szüneteket tölti majd otthon.

A család szerencséjére az Eton nincs messze Forest Lodge-tól. Az iskola mindössze körülbelül 16 perces autóútra található az otthonuktól, így a bentlakás ellenére György fizikailag sem kerül túl messz szüleitől és testvéreitől.

Kattints a képre, és nézd végig a galériát arról, milyen, amikor a királyi gyerekek tényleg gyerekként viselkednek:

A négyéves Lajos herceg a királynő platina jubileumi ünnepségén igazi sztárrá vált. A Buckingham-palota erkélyén állva befogta a fülét a repülőgépek zaja miatt.
A King's Cup vitorlásverseny után Katalin hercegné megkérte lányát, hogy integetve búcsúzzon el a közönségtől. Sarolta azonban úgy döntött, hogy inkább nyelvet ölt a fotósokra, amit édesanyja nevetve fogadott.
Amikor Barack Obama és felesége látogatást tett a Kensington-palotában, György herceg pizsamában és fürdőköpenyben fogadta őket. A jelenet annyira bájos volt, hogy még az amerikai elnököt is elhomályosította.
A Westminster-apátságban tartott karácsonyi koncerten Lajos herceg huncutkodott egyet: miközben testvére, Sarolta hercegnő gyertyát tartott, Lajos hirtelen elfújta azt. Katalin hercegné mosolyogva figyelte a jelenetet.
A királynő platina jubileumi ünnepségén Sarolta hercegnő bátyját, Györgyöt próbálta rendre utasítani. Amikor György túl lelkesen integetett, Sarolta finoman lecsillapította, jelezve, hogy ideje pihenni.
A kanadai királyi túra során György herceg a homlokára formált „L” betűt mutatta, ami általában „vesztest” jelent. A hároméves herceg ezzel is megmutatta játékos oldalát.
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A négyéves Lajos herceg a királynő platina jubileumi ünnepségén igazi sztárrá vált. A Buckingham-palota erkélyén állva befogta a fülét a repülőgépek zaja miatt.
Getty Images Europe

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