Így készül György herceg érkezésére az iskolája: már most különleges intézkedéseket vezettek be

Szeptemberben jelentős változás vár György hercegre, aki megkezdi tanulmányait az Egyesült Királyság egyik legismertebb bentlakásos fiúiskolájában. György herceg iskolai élete ezzel új fejezethez érkezik, az Eton College-ban pedig már javában készülnek a 13 éves trónörökös érkezésére.
- György herceg élete szeptembertől megváltozik, ugyanis a Lambrook School után az Eton College-ban folytatja tanulmányait.
- Az iskola is készül már az érkezésére: ilyen biztonsági intézkedést vezettek be az intézményben.
- György herceg édesapja nyomdokaiba lép majd, Vilmos herceg is ebbe az iskolába járt.
György herceg miatt új táblák jelentek meg az iskola körül
Az intézmény környékén készült friss fotók szerint új „No photography”, vagyis „Fényképezni tilos” táblákat helyeztek el az iskola kerítéseinél. Ezekkel azt szeretnék megakadályozni, hogy a média vagy a kíváncsiskodók megsértsék a diákok magánszféráját.
Ez különösen fontos lehet György herceg esetében, aki nemrég lett 13 éves. Vilmos herceg és Katalin hercegné ugyanis régóta igyekeznek megóvni három gyermeküket, György herceget, Sarolta hercegnőt és Lajos herceget a túlzott nyilvánosságtól. Bár különleges királyi eseményeken és néhány hivatalos programon ők is megjelennek, szüleik szeretnék, ha a lehetőségekhez mérten hétköznapi gyerekkoruk lehetne.
Kattints a képre a György herceg életét bemutató galériáért:
Vilmos herceg idejében is külön megállapodás védte a magánéletét
Nem György lesz az első leendő brit uralkodó, aki az Eton falai között tanul. Édesapja, Vilmos herceg szintén az intézmény diákja volt, az ő iskolás évei alatt pedig külön megállapodás született a sajtóval. Ennek értelmében előre egyeztetett alkalmakkor lehetőség nyílt arra, hogy fotók készüljenek Vilmosról, cserébe azonban a mindennapokban békén hagyták. Elképzelhető, hogy György herceg iskolai évei alatt is hasonló rendszer működik majd.
Vilmos korábban arról beszélt, mennyire fontos volt számára ez a szabadság: „Nagyon élveztem, hogy az Etonban egyszerűen csak egy lehettem a diákok közül.”
Saját szobát kap György herceg az Etonban
A magánszféra az iskola falain belül sem másodlagos szempont. Az Etonba számos ismert és befolyásos család küldi gyermekét, az intézmény pedig minden tanulónak saját szobát biztosít. Ez azt jelenti, hogy György herceg sem közös hálóteremben alszik majd társaival. Az iskola tájékoztatása szerint már a kezdetektől minden fiúnak külön dolgozó-hálószobája van, közös szobák pedig nincsenek.
Az intézmény ezt azzal indokolja, hogy a saját tér önállóságra ösztönzi a fiúkat: nekik kell megszervezniük mindennapjaikat, miközben megtanulják betartani a feladatokhoz és határidőkhöz kapcsolódó kötelezettségeiket.
Nem ez lesz az első alkalom, hogy távol alszik a családjától
Bár az Etonba költözés komoly változást jelent majd a 13 éves herceg számára, a bentlakásos iskolai élet nem lesz teljesen ismeretlen neki. Jelenlegi iskolájában, a Lambrook Schoolban – ahová testvérei is járnak – már kipróbálta a rugalmas bentlakás lehetőségét, ahogy arról korábban Vilmos herceg is beszélt.
Szeptembertől azonban egészen más rendszerhez kell hozzászoknia: György herceg várhatóan csak a hétvégéket és az iskolai szüneteket tölti majd otthon.
A család szerencséjére az Eton nincs messze Forest Lodge-tól. Az iskola mindössze körülbelül 16 perces autóútra található az otthonuktól, így a bentlakás ellenére György fizikailag sem kerül túl messz szüleitől és testvéreitől.
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