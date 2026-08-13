Így készül György herceg érkezésére az iskolája: már most különleges intézkedéseket vezettek be

Szeptemberben jelentős változás vár György hercegre, aki megkezdi tanulmányait az Egyesült Királyság egyik legismertebb bentlakásos fiúiskolájában. György herceg iskolai élete ezzel új fejezethez érkezik, az Eton College-ban pedig már javában készülnek a 13 éves trónörökös érkezésére.

György herceg életében új szakasz kezdődik.

Forrás: Northfoto

György herceg élete szeptembertől megváltozik, ugyanis a Lambrook School után az Eton College-ban folytatja tanulmányait.

Az iskola is készül már az érkezésére: ilyen biztonsági intézkedést vezettek be az intézményben.

György herceg édesapja nyomdokaiba lép majd, Vilmos herceg is ebbe az iskolába járt.

György herceg miatt új táblák jelentek meg az iskola körül

Az intézmény környékén készült friss fotók szerint új „No photography”, vagyis „Fényképezni tilos” táblákat helyeztek el az iskola kerítéseinél. Ezekkel azt szeretnék megakadályozni, hogy a média vagy a kíváncsiskodók megsértsék a diákok magánszféráját.

Ez különösen fontos lehet György herceg esetében, aki nemrég lett 13 éves. Vilmos herceg és Katalin hercegné ugyanis régóta igyekeznek megóvni három gyermeküket, György herceget, Sarolta hercegnőt és Lajos herceget a túlzott nyilvánosságtól. Bár különleges királyi eseményeken és néhány hivatalos programon ők is megjelennek, szüleik szeretnék, ha a lehetőségekhez mérten hétköznapi gyerekkoruk lehetne.

Kattints a képre a György herceg életét bemutató galériáért: