Borzalmasan néz ki Timothée Chalamet új külsejével: Kylie Jenner tönkretette a stílusát? – FOTÓ

Ahogy azt az utóbbi időben már megszokhattuk, Kylie Jenner és Timothée Chalamet kéz a kézben szurkolta végig a New York Knicks legutóbbi kosármecsét a Madison Square Gardenben. A sztárpáros tagjai a „courtside divat” abszolút uralkodói lettek ebben a szezonban. Timothée az elmúlt időszakban elképesztő stílusváltáson ment át, amely a divatkritikusok szerint egyértelműen milliárdos kedvesének, Kylie Jennernek köszönhető. Mutatjuk, hogyan fest most az egykori szívtipró!

Elképesztő átalakuláson esett át Timothée Chalamet.

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Timothée Chalamet új külsejéről beszél mindenkit

Ha te is nagy rajongója vagy a színésznek, biztosan élénken él még benned a francia eleganciát idéző borzas, göndör loknikat viselő Timothée Chalamet képe, aki nők millióinak szívét rabolta el a filmjeiben. Nos, abból a korszakból mára szinte semmi sem maradt, hiszen a szupersztár esztétikája 180 fokos fordulatot vett. A sikkes eleganciát felváltotta a laza, kicsit Adam Sandler-es, túlméretezett utcai stílus.

A kosármeccsre Timothée Chalamet egy felül hosszabb, tépett, zselézett, tüskés frizurával érkezett, amelyet csillogó gyémántékszerekkel és egy sötét napszemüveggel koronázott meg a zárt térben. Párjával, Kylie Jennerrel ráadásul tetőtől talpig összeöltöztek mindketten a Hollywood-szerte imádott, méregdrága luxus streetwear márka, a Chrome Hearts sötétkék denim szettjében feszítettek. A farmerokat élénk narancssárga patchwork bőrtapaszok és keresztmotívumok díszítették. Timothée egy egyszerű fehér pólóval lazította el az összképet, míg Kylie egy mélyen kivágott, dögös fehér haspólóval tette szexivé a megjelenést.

Kylie Jenner és Timothée Chalamet.

Forrás: Profimedia

Az Oscar-jelölt színész új imidzsét rengetegen kritizálják a közösségi médiában. Sokan úgy érzik, kissé „selyemfiús” lett a milliárdos valóságshow-sztár mellett, és már nyoma sincs annak a természetes, bohém művészléleknek, aki egykor berobbant Hollywoodba.

Nézd meg, hogy viselkedett a szupersztár a meccs után!

Mit tanulhatunk Timothée stílusváltásából?

Timothée Chalamet radikális átalakulása mögött nem feltétlenül egy megkésett tinédzserkori lázadás vagy kapuzárási pánik áll. Sokkal inkább a „Kylie Jenner-effektus” tökéletes iskolapéldáját látjuk, hiszen amikor bekerülsz a Kardashian-Jenner klán sűrűjébe, a stílusod nem maradhat érintetlen. Timothée korábbi, intellektuális, európai divatérzékenységét finoman bedarálta a kaliforniai, logómániás luxus utcai stílus. A váltás azt üzeni: a párok gyakran vizuálisan is egymáshoz idomulnak, hogy egységes márkaként létezzenek a kamerák előtt.