2026. ápr. 20., hétfő

A Z generáció 40%-a már elveszítette ezt az alapvető emberi képességet

Simon Benedek
2026.04.20.
A Z generációról már régóta tudjuk, hogy a hagyományos módszerek helyett inkább a digitális világ újdonságait részesíti előnyben. Egy friss kutatás pedig most újabb megdöbbentő adatot tárt fel: a Z generáció tagjainak 40 százaléka ma már szinte egyáltalán nem tud kézzel írni.

Egy kutatás szerint nagyon komoly probléma van a Z generációsok kézírásával. A tanárok egy része már konkrétan azt a következtetést vonja le, hogy az új generációk képtelenek kézzel írni, és nem is tudják elolvasni a kézírásos szövegeket. 

A Z generáció közel fele már képtelen a kézírásra

Azok a fiatalok, akik az 1990-es évek végén és a 2010-es évek elején születtek egy kutatás szerint fokozatosan elveszítenek egy olyan emberi képességet, amely már 5500 éve velünk van, a kézírást. A Stavangeri Egyetem legfrissebb tanulmányai szerint a Z generáció mintegy 40 százaléka már elveszítette a kézírás képességét. Ez a jelenség pedig fontos kérdéseket vet fel azzal kapcsolatban, hogy milyen változások várhatnak még ránk a digitális kommunikáció terjedésével – számolt be az evidencenetwork.ca

A kutatók szerint a Z generáció agya ma már szinte teljesen a billentyűzetekre és képernyőkre van optimalizálva, ezért a kézírás esetükben háttérbe szorult. Mivel a kézzel való írásnak a gyakorlása is elmaradt, ezért az ahhoz kapcsolódó finom motorikus képességek sem fejlődtek megfelelően, így ez a korosztály már „zavarba jön”, ha kézzel kell írni. Egy török professzor, Nedret Kiliceri szerint a diákok többsége már nem tud összetett mondatokat megfogalmazni, hanem a közösségi médiára jellemző, rövid üzeneteket használják. A professzor elmondása szerint még az egyetemisták sem ismerik a kézírás alapvető szabályait. Sokan még tollat sem visznek az egyetemre, ugyanis mindent billentyűzettel oldanak meg. A professzor szerint a dolgozatok javításakor is azt tapasztalja, hogy ritkák az egybefüggő mondatok, helyette tőmondatokat írnak a Z generációs hallgatók

Érdekesség, hogy az Egyesült Államokban már 2010-ben kikerült a legfontosabb alapkészségek közül a kézírás, de úgy tűnik, hogy csak idő kérdése, hogy Európában – és egyben a világban is – fokozatosan veszítsen jelentőségéből ez a több ezer éves hagyomány. Ennek egyetlen dolog szabhat gátat: ha a jövő generációi egyensúlyba hozzák a digitális világot az évszázadok óta meglévő, társadalmunkat formáló készségekkel. 

Egyes országokban már nem kötelező a kézírás

Egy 2020-as norvég kutatás kimutatta, hogy a tanulási képességet és a memóriát is javítja, ha a diákok megtanulják a kézírást, de ennek ellenére pont Norvégiában már nem feltétlenül kötelező megtanítani a gyerekeket kézzel írni. A skandináv országban számtalan iskolát digitalizáltak már, így az onnan kikerülő diákok már nem tanultak meg kézzel írni. 

