Victoria Beckham dollármilliókat önt lánya új vállalkozásába: Harper Bekcham saját márkát indít

A befektetés összegére a H7B Ltd első nyilvánosságra hozott beszámolójából derült fény: eddig mintegy 3 millió dollárt, vagyis 2,265 millió fontot fordítottak az új vállalkozásra. A céget Victoria Beckham és Oliver Shipton alapította. A férfi az üzletasszony nyereséges kozmetikai vállalkozásánál, a Victoria Beckham Beautynál is dolgozik.

Victoria Beckham önti a pénzt lánya, Harper Beckham beautymárkájába

Forrás: Profimedia

A H7B Ltd 2024 októberében alakult, amikor Harper még csak 13 éves volt. A cégnév a lány keresztnevének kezdőbetűjére és a 7-es számra utal, Harper második neve ugyanis Seven, ami édesapja mezszáma volt. A tervek szerint Harlo néven indul majd el 2027 második felében a tinédzsereket célzó beautymárka.

A Daily Mail úgy tudja, a Harlo üzletileg teljesen elkülönül Victoria Beckham Beauty vállalkozásától, önálló cégként működik majd. Ez azt is jelenti, hogy a mostani többmilliós befektetés valódi üzleti kockázatot jelent, és azon múlik a megtérülése, hogy Harper márkája mennyire tudja megszólítani a vásárlókat. A H7B Ltd 2024 októbere és 2025 decembere közötti időszakra vonatkozó beszámolója szerint a vállalkozás összesen 3,387 millió dollárral tartozik a hitelezőinek, és ezt az összeget egy éven belül kell rendeznie.

Szokatlan módon a mérleg valamennyi összegét dollárban adták meg. A Beckham család ügyvédei közben az Egyesült Államokban megkezdték a Harlo név levédetését. Victoria Beckham szóvivője nem kívánta kommentálni az ügyet.

Már 2024 októberben sejteni lehetett, hogy Harper a szülei nyomdokaiba akar lépni, és saját cégre vágyik. Victoria Beckham akkor mutatta be New Yorkban új parfümjét, és arra kérte lányát, írja le egy papírra, miről álmodik. Az akkor 13 éves Harper ezt írta: „Hogy idősebb koromban létrehozzak egy fantasztikus márkát.”

Victoria a cetlit több mint 30 millió követőjének is megmutatta az Instagramon. Mint utóbb kiderült, még ugyanabban a hónapban bejegyezték a H7B Ltd-t a brit cégnyilvántartásban. A következő hónapokban először a Haiku by Harper nevet próbálták levédetni, ez azonban nem sikerült, így a márka végül a Harlo nevet kapta. A hírek szerint Harper az édesanyja szakértői csapatával dolgozik a termékeken. A tervezett kínálatban arctisztító, tonik, könnyű hidratálókrém és ajakápolók is szerepelhetnek.