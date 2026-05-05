Matekérettségi 2026: a nyalánkságokat ugyan mellőzte, de „nem volt nagy tudomány” − Ezek voltak a feladatok

Az érettségi második napját kedd reggel több mint 80 ezren kezdték meg. A diákok a reál tárgyak királyával, a matematikával folytatták a középiskolai tanulmányaik lezárását. Bár sokan várták, idén nem került édességes példa a matekérettségi feladatok közé, de annak, aki tanult rá, nem volt túl nehéz dolga.

A 2026-os érettségi kedden a matematikával folytatódott, holnap azonban visszatér a humán, vagyis a történelem. A matekérettségin középszinten 72 ezren, emelt szinten pedig 8300-an vizsgáztak. Nézzük meg, milyen feladatokkal kellett szembenéznie a fiatalságnak!

A 2026-os matekérettségi feladatok.
Az érettségi időszakot a diákok az első reál tantárggyal folytatták. Sokak szerint a középszintű matekérettségi „megugorható volt”, itt tehát nem számíthatunk akkor felháborodásra, mint a hétfői magyarérettségi szövegértési feladata kapcsán. Matematikából idén is két feladatlapot kaptak a középszinten érettségiző diákok: az első feladatsorra mindössze 45 percük volt, a másodikra több időt kaptak, de ebben összetettebb feladatokat kaptak. Az első részben maximum 30 pontot, a másodikban pedig 70 pontot érhettek el.

Sokak szívfájdalma, hogy míg a matekérettségi feladatokat tavaly a túró rudi, azelőtt pedig a szolnoki habos isler édesítette, idén sajnos semmilyen finomság sem kapott helyet a példák között. Volt azonban helyette viharjelző és focicsapat.

Az idei matekérettségi első feladatsorában a diákok exponenciális függvényes és gráfos feladatot kaptak, emellett pedig mediánt és kvartilist is kellett számolniuk. Ezen kívül várt még rájuk dobókockás valószínűség-számítás és a kör egyenlete is.

A második részben mind a 72 ezer középfokú matekérettségizőre várt másodfokú egyenlet, függvényelemzés, de ki kellett számolniuk többe között egy viharjelző magasságát és egy falusi focicsapat számának csökkenését is.

Az Eduline szakértői szerint az, aki szorgalmasan készült a matekérettségi 2026-os megmérettetésére, annak ezek a feladatok nem okozhattak túl nagy meglepetést. Hasonló hangulat tapasztalható a különböző Facebook-csoportokban is, ahol a diákok többsége megkönnyebbülve számolt be a feladatokról. 

A matekérettségi emelt szintű feladatsoráról egyelőre még nincs információ, ezt általában a vizsga másnapján teszik közzé.

