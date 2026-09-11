Kétszer is úgy érezte, meghalt, majd találkozott Istennel – Halálközeli élményéről számolt be a nő

Kevés dolog képes annyira megváltoztatni valakinek a világnézetét, mint egy olyan élmény, amelyet Riley Courtright, aki egész életében ateistának vallotta magát, átélt. Saját beszámolója szerint azonban egy halálközeli élmény után alapjaiban változott meg a gondolkodása. A nő azt állítja, hogy a halála pillanatában egy olyan helyre került, ahol találkozott Istennel.

A halálközeli élmény után alapjaiban változott meg az ateista nő gondolkodását.

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Egy nő egy ritka genetikai betegség miatt kétszer is meghalt.

Azt állítja, hogy második halálközeli élménye során találkozott Istennel.

Egy teljesen másik világba került, ahol Istentől az univerzum működéséről is „információt kapott”.

Hazatérése után úgy érezte, mintha meggyógyult volna, orvosai sem tudták megmagyarázni az állapotváltozását.

Kétszer is azt hitte, hogy meghalt

Riley Courtrightnál egy ritka genetikai betegséget, vaszkuláris Ehlers–Danlos szindrómát diagnosztizáltak. A kötőszövetet érintő állapot komoly egészségügyi problémákkal járhat, a nő pedig azt állítja, hogy az elmúlt időszakban kétszer is olyan állapotba került, amikor az életéért küzdöttek.

Az első alkalommal otthon lett rosszul, miután az orvosok közölték vele, hogy már nincs több kezelési lehetőség. A második eset pedig akkor történt, amikor férjével már Courtright életének utolsó napjara készültek fel.

A nő erről egy podcastben beszélt, ahol azt mondta: számára a második halál egészen különös élmény volt.

Azt állítja, halálközeli élmény élt át, és találkozott Istennel

Courtright beszámolója szerint amikor meghalt, azonnal „felkerült” Istenhez. Azt mondja, egy pillanatig sem volt bizonytalan abban, hol van. Saját leírása szerint Isten hatalmasabb volt az egész kozmosznál, ő pedig megölelhette, az ölében ülhetett, és még azt is látta, ahogy az univerzum épül. A nő állítása szerint azt is megmutatták neki, hogyan készül egy következő Föld. A legkülönösebb rész azonban az volt számára, hogy úgy érezte, egyszerre minden olyan információhoz hozzájutott, amely valaha is létezett az univerzumban.

Az élmény különösen azért változtatta meg, mert korábban egyáltalán nem hitt Istenben. Most viszont úgy gondolja, hogy amit átélt, alapjaiban írta át a világnézetét.