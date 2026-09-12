Ki gondolta volna? XIV. Leó pápa is ott van a világ legstílusosabb emberei között

XIV. Leó pápa nem éppen hagyományos öltözködésével hívta fel magára a figyelmet: a fehér reverenda mellett Nike sportcipőt, vintage kiegészítőket, egyszerű fekete Oxford cipőt és egy megviselt aktatáskát is visel. A Vanity Fair szerint éppen ez az egyedi, nehezen kategorizálható stílus tette őt a 2026-os lista egyik legérdekesebb szereplőjévé.

XIV. Leó pápa

Forrás: AFP

XIV. Leó pápa és a pápai divat A Vanity Fair tíz év után állított össze új, 70 fős divatlistát.

XIV. Leó pápa az „originals”, vagyis az egyedi és újító öltözködők kategóriájába került.

A pápa egyik legismertebb darabja egy retró Nike sportcipő.

Vintage órát és egy megviselt aktatáskát is rendszeresen visel.

Ünnepélyes alkalmakkor Filippo Sorcinelli olasz tervező készítette liturgikus ruhákat hord.

Stílusa már korábban is szerepelt a Vogue és a New York Times összeállításaiban.

XIV. Leó pápa Nike cipőben

XIV. Leó pápa divatkarrierje tulajdonképpen egy Nike sportcipővel robbant be. 2025 májusában terjedt el róla egy felvétel, amelyen egy római dokumentumfilmben fehér reverendához retró Nike cipőt visel. A fotó olyan gyorsan vált virálissá, hogy sokan először azt hitték, mesterséges intelligenciával készült.

A divatrajongók hamar azonosították a lábbelit: egy már nem gyártott, hetvenes évekbeli teniszcipőről van szó. A különös párosításnak köszönhetően a pápa rövid idő alatt a divatvilág egyik beszédtémájává vált.

XIV. Leó pápa stílusa a fiatalokat is megszólítja

A Vanity Fair szerint a chicagói születésű pápa öltözködésében erősen megjelenik az „amerikaiság”. A sportos darabok, a vintage kiegészítők és a hagyományos egyházi viselet kombinációja olyan karakteres megjelenést eredményez, amely egyszerre modern és személyes.

A stílus szakértői szerint a sportcipő nemcsak divatválasztás: közvetlenséget, mozgékonyságot és szerénységet is sugall. Ez különösen fontos lehet egy olyan egyház számára, amely a fiatalabb generációk felé is igyekszik nyitni.

XIV. Leó pápa már nem először szerepel divatlistán

A pápai öltözködés iránti érdeklődés nem új jelenség. XIV. Leó pápa azonban minden korábbinál erősebben lépett be a popkultúrába: 2025 végén a Vogue legjobban öltözöttek között is feltűnt, a New York Times pedig a 2025-ös év legstílusosabb emberei közé választotta.