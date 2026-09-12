Ki az okosabb? Einstein IQ-jával rendelkezel, ha ezt a fejtörőt 11 másodperc alatt megoldod

Feladványunkban egy vízzel elárasztott szobát és benne két fiút láttok. Az A fiú áll, a B fekszik a platformon. Melyikük az okosabb? Ha készen állsz a kihívásra, először is nézd meg nagyon figyelmesen a képet, indíts egy stopperórát, dönts és indokolj. Mindössze 11 másodperced van erre. Jó, ha tudod, az embereknek csak az 1 százaléka tudja helyesen megoldani a feladványt. Készen állsz erre az IQ-tesztre?

A IQ-teszt: az A vagy a B fiú okosabb-e a szobában?

Forrás: jagranjosh

Az IQ-teszt megoldása

Izgatottan várod, hogy jól döntöttél-e, hogy melyik fiú az okosabb a szobában? Mutatjuk is az IQ-teszt megoldását.

A helyes válasz a B fiú.

Magyarázat

A B fiú okosabb, mivel a platformja nagyobb, és fekszik rajta, tehát stabilabb. Amikor valaki egyenesen áll, a súlya egy viszonylag kis területre koncentrálódik. Ha a vízen lebegő platform akár csak kis mértékben is megdől, a személy súlypontja kimozdulhat és a platform felborul vagy a rajta álló beleesik a vízbe. A B fiú fekszik, így a súlya a platform sokkal nagyobb területén oszlik el. A súlypontja alacsonyabban van, így a platform kisebb valószínűséggel borul fel.

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