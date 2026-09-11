32 év után újra reflektorfényben Diana hercegné legendás ruhája: vagyonokat fizethetnek érte

Diana hercegné 1994. június 29-én jelent meg a londoni Serpentine Gallery jótékonysági vacsoráján a vállakat szabadon hagyó, testhez simuló fekete miniruhában. A Christina Stambolian által készített estélyit hatalmas zafírnyaklánccal viselte. Pontosan ugyanezen a napon derült fény Károly hűtlenségére is, a ruhára ettől fogva valamiféle üzenetként vonult be a divattörténelembe: Diana megmutatta Károlynak, mit veszített. Innen a „bosszúruha” elnevezés is.

Diana hercegné bosszúruhája árverésre kerül

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Elárverezik Diana hercegné „bosszúruháját”

A ruhát most először kínálják árverésre azóta, hogy 1997 júniusában gazdát cserélt. Mielőtt decemberben New Yorkban kalapács alá kerülne, a Sotheby's nemzetközi kiállítássorozatán is bemutatják: Hongkongban, Genfben, New Yorkban és Nagy-Britanniában is láthatja majd a közönség. Londonban szeptember 18. és 24. között állítják ki a Sotheby's aukciósházban.

A becslések szerint a ruha 150 és 300 ezer dollár, illetve 110 és 220 ezer font közötti összegért kelhet el. A bevétel egy részét jótékonysági vélra ajánlják fel.

A jelenlegi tulajdonos, aki az 1997-es árverésen vásárolta meg a ruhát, úgy emlékszik, férjével már akkor tudták, hogy különleges darab került hozzájuk. Diana hercegné valószínűleg élete egyik legnehezebb estéjére készült, amikor felvette.

„Diana hercegné élete legrosszabb pillanatait élte, de ezt senki nem mondta volna meg róla. A koktélruhából egy pillanat alatt állásfoglalás lett” - mondta, majd hozzátette, a ruha jelentőségét jól mutatja, hogy 32 évvel később is mindenki tudja, melyik darabról van szó.

Ilyen lenne a brit királyi család, ha Diana hercegné még élne - Galéria: