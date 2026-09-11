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Világsztár

A Bonnie és Clyde 85 éves dívája két év után tért vissza: így néz ki most Faye Dunaway - Fotó

Világsztár Bonnie és Clyde Faye Dunaway
Horváth Angéla
2026.09.11.
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Faye Dunaway az elmúlt két évben szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, idén azonban egyre többször mutatkozik. A 85 éves hollywoodi legenda szeptember 9-én a Deauville-i Amerikai Filmfesztiválon jelent meg, ez volt a harmadik nyilvános szereplése ebben az évben.

A Bonnie és Clyde sztárja az 52. alkalommal megrendezett fesztiválra egy oversize nadrágkosztümben érkezett, amelyhez halványrózsaszín kalapot választott. A szettet kényelmes sportcipővel, gyöngysorral és hangsúlyos fülbevalóval egészítette ki. Faye Dunaway jókedvű volt, mosolyogva köszöntötte rajongóit, autogramokat is osztogatott.

Faye Dunaway két év után tért vissza a nyilvánosság elé, új szerepet is vállalt
Faye Dunaway két év után tért vissza a nyilvánosság elé, új szerepet is vállalt
Forrás: Profimedia

Faye Dunaway két év után tért vissza a nyilvánosság elé

A legendás színésznőt az elmúlt években csak ritkán lehetett látni. A 2017-es Oscar-gálán történt emlékezetes baki után tulajdonképpen eltűnt. (Warren Beattyvel tévesen hirdették ki a nyertest, a Kaliforniai álmot mondták be a Holdfény helyett). A többéves kihagyás után idén májusban jelent meg először egy nagyszabású hollywoodi eseményen, majd szeptember 5-én a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon is részt vett, ahol több évtizedes filmes és színházi munkásságáért életműdíjat kapott.

A Bonnie és Clyde tette világsztárrá

Faye Dunaway 1967-ben vált világszerte ismertté, amikor Bonnie Parkert alakította a Bonnie és Clyde című filmben. Alakítása Oscar-jelölést ért, és egy csapásra Hollywood egyik legkeresettebb színésznőjévé tette. Dunaway különösen az összetett, erős női figurák megformálásában volt erős. 1976-ban a Hálózat című filmben nyújtott alakításáért megkapta a legjobb női főszereplőnek járó Oscar-díjat. A filmben könyörtelen televíziós vezetőt játszott. Ez volt pályafutása egyik legfontosabb alakítása

Jan 19, 2003; Los Angeles, CA, USA; Actress FAYE DUNAWAY arrives at the 60th Annual Golden Globes, held at the Beverly Hilton Hotel. Mandatory Credit: Photo by Lisa O'Connor/ZUMA Press. (©) Copyright 2003 by Lisa O'Connor
Faye Dunaway 2003-ban
Forrás: Northfoto

Új filmben is szerepel

A 85 éves színésznő ma is aktív, legközelebb Nicola Peltz Beckham oldalán lesz látható a Prima című produkcióban. A történet egy balett-társulaton belüli hatalmi harcról szól: a régi iskola képviselői és az új, modern szemléletű koreográfusok kerülnek szembe egymással.

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