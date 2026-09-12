Elsőre különösnek tűnhet, hogy egy uralkodó halála és a méhek között bármiféle kapcsolat lenne, a szokás azonban egy régi nyugat-európai néphiedelemben gyökerezik. A 16. század óta dokumentált hagyomány szerint a méheket a háztartás, sőt bizonyos értelemben a család részének tekintették, ezért a legfontosabb eseményekről – különösen a gazda haláláról – őket is értesíteni kellett. A szokást a brit királyi családnál is szigorúan betartják. Legutóbb II. Erzsébet királynő 2022. szeptember 8-án bekövetkezett halála után került erre sor, de akkor is megteszik majd ha Károly király meghal.

III. Károly király halálakor a méheket is értesítik.

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Fekete szalag és halk kopogtatás – így szólnak majd a királyi méhekhez, ha meghal Károly király

A néhai uralkodó, II. Erzsébet halálakor a királyi méhész, John Chapple különleges feladatot kapott. A 79 éves szakembernek mind a hét királyi méhkast fel kellett keresnie: öt kaptár a Buckingham-palotában, kettő pedig a Clarence House-ban található. A méhész személyesen vitte el a hírt a több mint egymillió rovarnak. „Az úrnő meghalt, de nem kell elmennetek. Az új gazdád jó uratok lesz” − idézi a dán Historienet történelmi portált a Bunte.