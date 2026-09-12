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Ha az uralkodó meghal, a brit királyi családnak nemcsak a közvéleményt és a hivatalos szerveket kell értesíteniük: a palotai méheknek is tudomást kell szerezniük a történtekről. Így volt ez II. Erzsébet esetében is és Károly királynál is így lesz.

Elsőre különösnek tűnhet, hogy egy uralkodó halála és a méhek között bármiféle kapcsolat lenne, a szokás azonban egy régi nyugat-európai néphiedelemben gyökerezik. A 16. század óta dokumentált hagyomány szerint a méheket a háztartás, sőt bizonyos értelemben a család részének tekintették, ezért a legfontosabb eseményekről – különösen a gazda haláláról – őket is értesíteni kellett. A szokást a brit királyi családnál is szigorúan betartják. Legutóbb II. Erzsébet királynő 2022. szeptember 8-án bekövetkezett halála után került erre sor, de akkor is megteszik majd ha Károly király meghal. 

III. Károly király halálakor a méheket is értesítik.
III. Károly király halálakor a méheket is értesítik. 
Forrás: Getty Images Europe

Fekete szalag és halk kopogtatás – így szólnak majd a királyi méhekhez, ha meghal Károly király 

A néhai uralkodó, II. Erzsébet halálakor a királyi méhész, John Chapple különleges feladatot kapott. A 79 éves szakembernek mind a hét királyi méhkast fel kellett keresnie: öt kaptár a Buckingham-palotában, kettő pedig a Clarence House-ban található. A méhész személyesen vitte el a hírt a több mint egymillió rovarnak.  „Az úrnő meghalt, de nem kell elmennetek. Az új gazdád jó uratok lesz” − idézi a dán Historienet történelmi portált a Bunte.

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II. Erzsébet nemcsak uralkodóként, hanem összetéveszthetetlen stílusával is beírta magát a történelembe.

A hagyományos szertartásnak több eleme van. A méhész minden kaptárra fekete szalagot köt, majd finoman megkopogtatja a kaptár oldalát, hogy felhívja magára a méhek figyelmét. Ezt követően halk, suttogó hangon közöli velük a halálhírt és azt, hogy új uralkodó kerül a trónra.

Ha pedig egyszer eljön III. Károly király uralkodásának vége, a hagyomány logikája szerint a királyi méhésznek ismét fel kell keresnie a Buckingham-palota és a Clarence House kaptárait. A méheknek ezúttal is tudniuk kell majd arról, hogy meghalt a gazdájuk, és új uralkodó érkezett.

A szertartás egy olyan nyugat-európai folklórhagyományból ered, amelyet angolul „telling the bees”, vagyis nagyjából „a méhek értesítése” néven ismernek. A szokás lényege, hogy a méheket nem egyszerű haszonállatként kezelték, hanem a családhoz tartozó élőlényeknek tekintették. Emiatt a háztartást érintő jelentős eseményekről is tájékoztatni kellett őket. A hagyomány különösen a gazda halálakor kapott fontos szerepet. A régi elképzelések szerint ugyanis a méhek különleges, spirituális kapcsolatban álltak a gazdájukkal.

Mi történik, ha elmarad a szertartás?

A hiedelemnek egykor volt egy meglehetősen sötét oldala is. Úgy tartották, ha a méheket nem értesítik a gazda haláláról, vagy egyszerűen megfeledkeznek a rituáléról, annak súlyos következményei lehetnek. A méhek megsértődhetnek, elhagyhatják a kaptárt, abbahagyhatják a mézkészítést, vagy akár el is pusztulhatnak.

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