6 szeptemberi Netflix-sorozat, amit vétek lenne kihagyni

Az ősz első hónapjában a streamingplatform igencsak változatos kínálattal készül: Guy Ritchie gengsztervilága, romantikus tinidrámák, true crime és egy kultikus sorozat folytatása is helyet kapott szeptemberben a Netflixen.
Íme a 6 legjobban várt Netflix-sorozat
Szubjektív sorozatlista, ami objektíven is megállja a helyét.
Az úriemberek – szeptember 3.
A Guy Ritchie filmje alapján készült sorozat második évada szeptember 3-án érkezik. Theo James karaktere, Eddie immár nemcsak túlélni próbálja a bűnözői világban, hanem tovább is terjesztené birodalmát. Az új részekben az akció és az erőszak mellett a humor is hangsúlyosabb lesz.
Alix Earle következő nagy dobása – szeptember 4.
A közösségi média egyik ismert alakja, Alix Earle saját reality-sorozatban enged bepillantást az életébe. Karrierje mellett családi problémákról, édesanyja betegségéről és korábbi kapcsolatának lezárásáról is szó lesz.
Az evezős lány – szeptember 10.
Egy elit iskolába kerülő fiatal tehetséges evezős története következik, akinek nemcsak egy új közeggel, hanem egy szerelmi háromszöggel is meg kell küzdenie. A romantikus tinisorozatban sport, dráma és természetesen jó adag érzelem keveredik.
Szörnyeteg: A Lizzie Borden-sztori – szeptember 17.
Ryan Murphy Monster-antológiája ezúttal az egyik leghírhedtebb amerikai bűnügyhöz nyúl vissza. A sorozat Lizzie Borden történetét dolgozza fel, akit apja és mostohaanyja meggyilkolásával vádoltak a 19. század végén.
Wonka aranysorsjegye – szeptember 23.
A Charlie és a csokigyár világát idéző realityben versenyzők különleges feladatokon keresztül küzdenek meg egymással. Aki szereti a játékos, látványos műsorokat, annak érdemes lesz figyelnie erre az újdonságra.
Egy teljesen új világ – szeptember 24.
Visszatér egy régi kedvenc, méghozzá új főszereplővel. Az Egy teljesen új világ folytatása az eredeti sorozatból ismert Whitley és Dwayne lányát, Deborah-t követi, aki ugyanabba az egyetemre kerül, ahol annak idején a szülei is tanultak. A készítők így a nosztalgiát modern történetekkel ötvözik.
Ha szeptemberben új sorozatot keresel, akár a bűnügyek, akár a romantika, akár a nosztalgia a gyengéd, a felsoroltak között jó eséllyel megtalálod a kedvencedet.
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