Augusztus utolsó napján hókotrókat kellett riasztani Ausztriában: brutális mennyiségű jégtől lett télies a táj - Fotó

Augusztus 31-én, hétfőn erős zivatarok vonultak végig Ausztria több térségén, elsősorban az Alpok főgerincének környékén és az ország délkeleti részén. A Salzburg tartományban, Pongau régióban fekvő Wagrainben kora este különösen heves vihar csapott le, brutális jégesővel.

Brutális jégeső csapott le az ausztriai Wagrainra 2026. augusztus 31-én

Forrás: Facebook.com/UnwetterFreaks

A közösségi oldalakon megjelent fotókon és videókon téli tájakat láthatunk: az utcákat és az út menti területeket 10-20 centi vastagon beborította az apró szemű jég. A településen hókotrókkal tisztították meg az utakat. Az útszéleken kisebb „jéghegyek” maradtak utánuk.

Videón a brutális jégeső

A viharról készült felvételeken az is látható, milyen intenzitással zúdult a jég az utcákra. A jégszemek olyan erővel verték az aszfaltot, hogy a zaj szinte fülsiketítő volt, közben pedig nagy mennyiségben esővíz is hömpölygött.

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