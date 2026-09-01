Lionel Richie alig tudta befejezni a koncertjét: azonnal kórházba került

Lionel Richie szombaton a Missouri állambeli St. Louisban lépett fel, ám a koncert vége felé már láthatóan komoly nehézséget okozott neki a műsor folytatása. A TMZ információi szerint az énekes később egy helyi kórházba ment kivizsgálásra, ahol az intenzív osztályon ápolják. Az orvosok jelenleg azt vizsgálják, mi okozhatta a rosszullétét.

Lionel Richie kórházba került.

Forrás: mpi04/MediaPunch/Northfoto

Lionel Richie széket kért, hogy be tudja fejezni a koncertet

A koncerten lévők szerint Lionel Richie-nek – akinek 40 évvel fiatalabb barátnője van – az este utolsó dalánál, az All Night Longnál már nehézségei akadtak. Végül széket kért, hogy ülve fejezhesse be a számot. A történtek után az énekest kórházba szállították, ahol vizsgálatokat végeznek rajta. Képviselője egyelőre nem kommentálta a történteket.

Az eset azért is keltett aggodalmat a rajongók körében, mert idén nem először fordul elő, hogy Lionel Richie rosszul lesz egy koncerten.

Júniusban is kórházba került egy rosszullét után

A négyszeres Grammy-díjas sztár júniusban, 26 várost érintő észak-amerikai turnéjának nyitóestjén lett rosszul a minnesotai St. Paulban. A koncerten készült felvételeken látható volt, hogy az Earth, Wind & Fire-rel közösen turnézó énekesnek a Dancing on the Ceiling közben többször is le kellett ülnie – írja a TMZ.

Végül szünetet tartott, miközben zenekara körülbelül 15 percig nélküle folytatta a műsort. Közel egy órával később Dino Soldo szaxofonos közölte a közönséggel, hogy a koncertet le kell fújni, mert Richie „nem érzi jól magát”.

Két koncertjét is lemondták az orvosok tanácsára

A rosszullét után Lionel Richie chicagói és az ohiói Columbusban tervezett fellépését is elhalasztották. A Live Nation akkori közleménye szerint az orvosok azt tanácsolták az énekesnek, hogy pihenjen, és csak teljes felépülése után térjen vissza a színpadra. Richie később megnyugtatta rajongóit, hogy jól van, és közösségi oldalán megköszönte a rengeteg támogató üzenetet. „Köszönök minden üzenetet, minden kedves szót és a rengeteg szeretetet. Jól vagyok, és hálás vagyok mindannyiótoknak” – írta.