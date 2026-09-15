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Lisa Kudrow ritkán látott fiával érkezett az Emmy-gálára: elképesztő köztük a hasonlóság

sztárcsemete Jóbarátok Lisa Kudrow
Horváth Angéla
2026.09.15.
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Lisa Kudrow különleges kísérővel érkezett az idei Emmy-gálára: a Jóbarátok 63 éves sztárja 28 éves fiával, Juliannel vonult végig a vörös szőnyegen.

Lisa Kudrow is részt vett szeptember 14-én a 2026-os Emmy-gálán, ahová egyetlen gyermekét, Juliant vitte magával. Az anya-fia páros tetőtől talpig fekete szerettben vonult végig a vörös szőnyegen.

Lisa Kudrow és fia, Julian
Lisa Kudrow és fia, Julian
Forrás: AFP

Lisa Kudrow fiával érkezett az Emmy-gálára: együtt dolgoztak A visszatérésben

Julian nem véletlenül kísérte el édesanyját az eseményre. Lisa Kudrow idén két jelölést is kapott A visszatérés harmadik, egyben utolsó évadáért: a sorozat forgatókönyvéért, valamint Valerie Cherish megformálásáért is esélyes volt az Emmy-díjra. A legújabb évadban Julian is szerepet kapott. Öt epizódban alakította Evant, egy technológiai szakértőt, és korábban azt mondta, valóra vált álom volt számára, hogy együtt dolgozhatott az édesanyjával.

„Nagyon ideges voltam előtte, mert korábban még sosem dolgoztam együtt anyával ilyen profi körülmények közöt. Arra gondoltam: te jó ég, el fogom rontani, mert egyszerűen csak az anyámat fogom látni benne” – mesélte a Deadline-nak.

Végül azonban gyorsan sikerült elválasztania egymástól a szakmát és a magánéletet:„Anya nagyszerű színésznő. Amikor vele beszélek, akkor az anyámmal beszélek. Amikor Valerie Cherishsel, akkor egy teljesen más emberrel. Könnyű volt úgy tekinteni rá, hogy ő valaki más, egy teljesen idegen.”

 

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