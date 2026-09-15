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Meghan Markle soha nem látott képekkel köszöntötte férjét: Harry herceget így még nem ismerjük – Galéria

királyi család Meghan Markle Harry herceg
Nagy Anna
2026.09.15.
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Meghan Markle igazán személyes meglepetéssel készült férje nagy napjára. A Harry herceg születésnapja alkalmából megosztott összeállításban Archie és Lilibet is feltűnik, ráadásul több meghitt családi pillanatot most először láthatott a nyilvánosság.

Szeptember 15-én Harry herceg 42 éves lett, Meghan Markle pedig egy érzelmes Instagram-videóval köszöntötte férjét. A montázs nem a hercegi címről vagy a nyilvános szereplésekről szól: Harryt elsősorban férjként és apaként mutatja meg, úgy, ahogy szinte sosem láthatjuk. Íme, a Harry herceg születésnapja alakalmából megosztott képek galériája.

Meghan Markle soha nem látott képeket osztott meg Harry herceg születésnapja alkalmából.
Meghan Markle soha nem látott képeket osztott meg Harry herceg születésnapja alkalmából.
Forrás: POOL

Harry herceg születésnapja ritkán látott családi pillanatokat hozott

„Ő egyszerűen a legjobb. Boldog születésnapot, szerelmem” – írta Meghan Markle a videó mellé, amit Instagramon osztott meg, méghozzá azért, mert szeptember 15-én van Harry herceg születésnapja, a királyi sarj 42 éves lett.

A felvételeken Harry többek között kézen fogva sétál Archie-val és Lilibettel, egy másik fotón pedig lehajol, hogy puszit adjon kislánya fejére. Egy havas jelenetben síléceken látható az egyik gyerek mellett, máshol apa és gyereke egy üvegkorlátnál állva nézi együtt a tájat. A képek így szinte családi fotóalbumként mutatják meg Harry egy olyan oldalát, amelyet a nyilvánosság ritkábban, vagy inkább sosem láthat.

Meghan Markle egy romantikus fotót is megmutatott

A gyerekekkel közös emlékek mellett Meghan Markle egy fekete-fehér felvételt is beválogatott, amelyen Harryvel szőlősorok között csókolóznak. A háttérben a gyerekek is láthatók, így a romantikus pillanat is egy családi kiruccanás része lehetett.

A hercegné korábban arról beszélt, hogy fontos számára Archie és Lilibet gyerekkori emlékeinek megőrzése. A mostani születésnapi összeállítás pedig pontosan ilyen: személyes pillanatok sorozata arról a Harryről, akit otthon férjként és apaként ismernek.

Kattints a képre a galériáért, hogy megnézhesd a Meghan Markle által megosztott képeket:

Harry herceg vidáman néz kislányára, Lilibet hercegnőre.
Harry herceg és Lilibet hercegnő.
Harry herceg kisfiával, Archie herceggel fest.
Harry herceg sétál Lilibet hercegnővel.
Harry herceg és Lilibet hercegnő a teraszon csodálják a vizet.
Harry herceg és kislánya, Lilibet hercegnő.
Harry herceg és Meghan Markle.
Meghan Markle a komoly Harry hercegről is osztott meg képet.
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Harry herceg vidáman néz kislányára, Lilibet hercegnőre.
Instagram/Meghan Markle

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