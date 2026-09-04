Amal Clooney babát vár? Hófehér, testhezálló ruhája indította be a találgatásokat – FOTÓ

Amal Clooney ismét bebizonyította, hogy a vörös szőnyegen és azon kívül is tökéletes érzékkel választ ruhát, ezúttal azonban nemcsak a lélegzetelállító szettje miatt került a figyelem középpontjába. A George Clooney oldalán Velencében megjelenő sztár hófehér, menyasszonyokat idéző ruhája után a rajongók máris találgatni kezdtek, és egy apró részlet miatt még a terhesség gyanúja is szóba került.

Egy fotó miatt felreppentek a pletykák arról, hogy Amal Clooney újra babát vár.

Forrás: Northfoto

Amal Clooney ismét ultraelegáns szettet választott.

A házaspár éppen ott töltötte az estét, ahol tizenkét évvel ezelőtt összekötötték az életüket.

Egy apró részlet elég volt ahhoz, hogy azonnal beinduljanak a találgatások az interneten.

Amal Clooney terhes? Ez a ruha indította be a pletykákat

Amal Clooney számára szinte nincs olyan nyilvános megjelenés, amely ne keltene feltűnést. A nemzetközi hírű emberi jogi ügyvéd, George Clooney felesége évek óta a világ egyik legjobban öltözött hírességeként szerepel a divatlapokban, és most, a Velencei Filmfesztivál körüli eseményeken ismét bebizonyította, hogy pontosan tudja, hogyan kell emlékezetes belépőt produkálni.

A sztár és férje különösen romantikus környezetben töltötték az estét: visszatértek ahhoz a velencei szállodához, ahol 2014-ben az esküvői ünnepségeiket tartották. Amal ehhez az alkalomhoz egy hófehér, hosszú ruhát választott, amely szabásával és az egész megjelenés hangulatával erősen emlékeztetett egy modern menyasszonyi ruhára.

A hófehér kreáció önmagában is elegendő lett volna ahhoz, hogy Amal a fotósok kedvence legyen, az internet ennél tovább ment. A rajongók egy része a megjelenés egy apró részletét kezdte elemezni, és rövid idő alatt felbukkantak azok a találgatások is, amelyek szerint esetleg újabb babát várhat a sztár. Az egyik trükkös szögből lőtt fotón úgy tűnt, mintha Amal testhezálló ruhája egy apró terhespocakot sejtetne. Bár a többi fotón jól látható, milyen vékony és milyen karcsú a dereka, a netezők mégis azon agyalnak, vajon érkezik-e az ikreik kistesója.

A találgatások azért is kaptak nagy figyelmet, mert a Clooney házaspár magánéletét általában igyekszik távol tartani a nyilvánosságtól. Ikreik, Ella és Alexander 2017-ben születtek, és a család azóta is ritkán oszt meg részleteket a mindennapjaikról.