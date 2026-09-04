Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. szept. 4., péntek Rozália

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
pletyka

Amal Clooney babát vár? Hófehér, testhezálló ruhája indította be a találgatásokat – FOTÓ

Northfoto/Spaziani - Rocco Spaziani
pletyka terhesség Amal Clooney
Váradi Melinda
2026.09.04.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Elegáns, hófehér ruhában tündökölt, ám egy apró részlet felrobbantotta a netet. Az egész internet Amal Clooney terhességéről pletykál.

Amal Clooney ismét bebizonyította, hogy a vörös szőnyegen és azon kívül is tökéletes érzékkel választ ruhát, ezúttal azonban nemcsak a lélegzetelállító szettje miatt került a figyelem középpontjába. A George Clooney oldalán Velencében megjelenő sztár hófehér, menyasszonyokat idéző ruhája után a rajongók máris találgatni kezdtek, és egy apró részlet miatt még a terhesség gyanúja is szóba került.

Egy fotó miatt felreppentek a pletykák arról, hogy Amal Clooney újra babát vár.
Egy fotó miatt felreppentek a pletykák arról, hogy Amal Clooney újra babát vár.
Forrás: Northfoto
  • Amal Clooney ismét ultraelegáns szettet választott. 
  • A házaspár éppen ott töltötte az estét, ahol tizenkét évvel ezelőtt összekötötték az életüket. 
  • Egy apró részlet elég volt ahhoz, hogy azonnal beinduljanak a találgatások az interneten.

Amal Clooney terhes? Ez a ruha indította be a pletykákat

Amal Clooney számára szinte nincs olyan nyilvános megjelenés, amely ne keltene feltűnést. A nemzetközi hírű emberi jogi ügyvéd, George Clooney felesége évek óta a világ egyik legjobban öltözött hírességeként szerepel a divatlapokban, és most, a Velencei Filmfesztivál körüli eseményeken ismét bebizonyította, hogy pontosan tudja, hogyan kell emlékezetes belépőt produkálni.

A sztár és férje különösen romantikus környezetben töltötték az estét: visszatértek ahhoz a velencei szállodához, ahol 2014-ben az esküvői ünnepségeiket tartották. Amal ehhez az alkalomhoz egy hófehér, hosszú ruhát választott, amely szabásával és az egész megjelenés hangulatával erősen emlékeztetett egy modern menyasszonyi ruhára. 

A hófehér kreáció önmagában is elegendő lett volna ahhoz, hogy Amal a fotósok kedvence legyen, az internet ennél tovább ment. A rajongók egy része a megjelenés egy apró részletét kezdte elemezni, és rövid idő alatt felbukkantak azok a találgatások is, amelyek szerint esetleg újabb babát várhat a sztár. Az egyik trükkös szögből lőtt fotón úgy tűnt, mintha Amal testhezálló ruhája egy apró terhespocakot sejtetne. Bár a többi fotón jól látható, milyen vékony és milyen karcsú a dereka, a netezők mégis azon agyalnak, vajon érkezik-e az ikreik kistesója.

A találgatások azért is kaptak nagy figyelmet, mert a Clooney házaspár magánéletét általában igyekszik távol tartani a nyilvánosságtól. Ikreik, Ella és Alexander 2017-ben születtek, és a család azóta is ritkán oszt meg részleteket a mindennapjaikról.

Ezek is érdekelhetnek még: 

Kylie Jenner végre megszólalt a terhességéről: nem kerülgette tovább a kérdést

Egy ideje egyre hangosabbak a találgatások arról, hogy újabb baba érkezhet a Kardashian–Jenner családba. Kylie Jenner terhességéről szóló pletykák azért is kaptak szárnyra, mert már három éve alkot egy párt Timothée Chalamet-val.

Jön a baba? Hatalmas pocakkal fotózták le Nicola Coughlant, a Bridgerton színésznőjét

Futótűzként terjednek a neten a Nicola Coughlanról készült friss fotók. A Bridgerton sztárját hatalmas terhespocakkal látták a minap Manchesterben.

„Nevetségesen néz ki” – Szétszedték a várandós Anne Hathaway ruháját a kommentelők

Merész kismamaszettje alaposan megosztotta a rajongókat, és sokan kifejezetten előnytelennek találták a szokatlan összeállítást.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu