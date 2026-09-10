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Pamela Anderson fia megnősül. ez a gyönyörű nő Brandon szerelme - Fotó

sztárcsemete esküvő Pamela Anderson
Horváth Angéla
2026.09.10.
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Nagy hírt jelentett be Pamela Anderson és Tommy Lee idősebb fia: Brandon Thomas Lee eljegyezte szerelmét, Katarina Demetriadest. A 30 éves producer és párja romantikus fotókkal tudatta az örömhírt.

A lánykérés még augusztus 29-én történt, a páros azonban csak szerdán osztotta meg a követőkkel, hogy jegyben járnak. Katarina a közös képek mellé mindössze ennyit írt: „Ismerjétek meg a vőlegényemet” – majd az eljegyzés dátumát is feltüntette.

Pamela Anderson fia megnősül, Katarina gyönyörű gyűrűt kapott
Pamela Anderson fia megnősül, Katarina gyönyörű gyűrűt kapott
Forrás: Instagram

Pamela Anderson fia, Brandon Thomas Lee Indonéziában kérte meg szerelme kezét

A People magazin szerint Brandon az indonéziai utazásukon kérte meg Katarina kezét. Az esküvőt 2027 végére tervezik. A két fiatal kapcsolata barátságnak indult, amely az évek során alakult át szerelemmé. 2025-ben kezdtek randizni, kapcsolatukat azonban titkolták.

Pamela Anderson megható üzenetet hagyott fia posztja alatt: „Annyira örülök nektek, angyalaim! Gyönyörű párost alkottok! Most kezdődik a kaland, az erő legyen veletek! Minden szeretetemmel: Anya.”

Brandon Thomas Lee producerként dolgozik, menyasszonya pedig modell és influencer. Katarina Demetriades emellett a New York-i Egyetemen filozófia szakos hallgatója.

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