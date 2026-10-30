Napvilágot láttak az orvosi segítséggel elhunyt, gyógyíthatatalan betegséggel küzdő színésznő utolsó szavai

Ahogy megírtuk, 95 éves korában meghalt Barbara Barrie, Oscar-díjra jelölt amerikai színésznő. Lánya, Jane Harnick elmondta, hogy édesanyja súlyos betegséggel küzdött, és orvosi segítséggel távozott az élők sorából. A színésznő régóta támogatta az életvégi orvosi segítségnyújtás lehetőségét, és saját búcsúztatásának részleteiről is rendelkezett.

Barbara Barrie 95 évesen, orvosi segítséggel halt meg.

Forrás: MediaPunch

Barbara Barrie gyógyíthatatlan beteg volt

Megrendítő részleteket osztott meg édesanyja utolsó óráiról Jane Harnick. A színésznő családja október 28-án jelentette be, hogy Barbara Barrie Manhattanben található otthonában, orvosi segítséggel halt meg. A 95 éves Barrie végstádiumú daganatos betegségben szenvedett, lánya a Page Sixnek elmondta, hogyan teltek édesanyja utolsó pillanatai, és milyen gondolatokkal búcsúzott el a családjától.

Barbara Barrie hosszú ideje küzdött egészségügyi problémákkal. 1994-ben végbélrákot diagnosztizáltak nála, később két könyvben is beszámolt a betegségével kapcsolatos tapasztalatairól és nagy hangsúlyt helyezett az edukációra. 2014-ben idiopátiás tüdőfibrózist állapítottak meg nála. Ez egy krónikus, progresszív tüdőbetegség, amely során hegesedés alakul ki a tüdőszövetben, és idővel egyre nehezebbé válik a légzés.

Évek óta tudta, hogyan szeretne elbúcsúzni, ha eljön az idő

Jane Harnick elmondta, hogy az édesanyja már jóval a betegsége előtt beszélt arról, hogy milyen módon szeretne meghalni, ha eljön az ideje. Barbara Barrie régóta támogatta az orvosi segítséggel történő életvégi döntés jogát, és ezt családtagjaival is többször megosztotta.

„Hosszú éveken át, egész életében, még jóval azelőtt, hogy bármilyen betegsége lett volna, mindig azt mondogatta: »Amikor eljön az én időm, csak be akarok venni valamit, és elaludni«” – idézte fel lánya édesanyja korábbi szavait. Jane hozzátette, hogy a halála előtti pillanatokban azt mondta édesanyja, „Én is szeretlek benneteket.”

A színésznőnél körülbelül három héttel a halála előtt diagnosztizáltak végstádiumú daganatos betegséget. Lánya elmondta, Barrie békében készült a búcsúra. Saját emlékünnepségének megszervezésében is részt vett: meghatározta, kik szólaljanak fel, és milyen zene szóljon a búcsúztatásán. „Készen állt az indulásra” – mondta lánya, majd hozzátette: „Tudta, hogy a 95 év már elég idős kor.”