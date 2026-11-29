Mike Love halálát november 28-án, szombaton jelentették be. A zenész sajtósa közleményben tudatta a szomorú hírt. A Beach Boys frontembere halálának okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

Meghalt a Beach Boys legendás zenésze, Mike Love.

Forrás: RW/MediaPunch

Mike Love, a Beach Boys zenésze szerettei körében halt meg

„Mike Love ma este, családja körében elhunyt” – írta a Beach Boys zenészének képviselője. „Az amerikai kultúra ikonjaként emlékeznek majd rá, akinek egyedülálló tehetsége és munkássága zenészek generációit inspirálta. Ünnepeljük azt, amit hozzátett az amerikai zenéhez, valamint azt az örömöt, amelyet szeretett rajongói előtti fellépés jelentett számára” – idézi a Page Six.

Mike Love a Beach Boys egyik alapítójaként 1961-ben kezdte pályafutását. A kaliforniai Hawthorne városában unokatestvéreivel, Brian, Dennis és Carl Wilsonnal, valamint barátjukkal, Al Jardine-nel hozta létre a zenekart. A csapat hamarosan az amerikai pop- és rockzene egyik meghatározó formációjává vált, dalaik pedig a kaliforniai életérzést, a szörfözést, a fiatalok szerelmeit és a szabadságot idézték meg.

A Beach Boys legnagyobb slágereinek hangja volt

Mike Love énekesként és dalszövegíróként is jelentős szerepet játszott a zenekar sikerében. Az együttes több mint hat évtizeden át meghatározó szereplője maradt a zenei életnek.

A zenekart 1988-ban beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, és öt Grammy-jelölést is kapott. 2001-ben életműdíjjal ismerték el a munkásságukat. Mike Love 2025-ben a Dalszerzők Hírességek Csarnokának is tagja lett.

Még betegen, ülve is fellépett

Mike Love még idén is fellépett, ám egészségi állapota egyre romlott, ezért a Beach Boys nyáron több koncertet lemondott vagy elhalasztott. Októberben John Stamos, a zenekar régi barátja arról számolt be, hogy Love komoly egészségi problémákkal küzd. A színész szerint orvosai, családtagjai és barátai is arra kérték, hogy a gyógyulására összpontosítson, ő azonban továbbra is színpadra akart állni. Love végül két koncerten is fellépett, ülve, segítséggel adta elő a dalokat. Utolsó koncertjét október 10-én a nashville-i Ryman Auditoriumban tartotta.