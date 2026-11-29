Lapinformációk szerin Károly király október 17-én fogadta fiát, Harry herceget a skóciai Balmoral birtokon. Az uralkodó akkor egyedül tartózkodott a skót rezidencián, felesége, Kamilla királyné éppen a Royal Ascot lóversenyen vett részt. A találkozón Meghan Markle, valamint a házaspár gyermekei, Archie és Lilibet sem voltak jelen.

Titkos találkozón békülhetett ki Harry herceg és Károly király.

Forrás: PA Wire

Harry herceg negyedszer látta apját annak megkoronázása óta

A The Sun beszámolója szerint Harry herceg és Károly király ezt megelőzően legutóbb nyáron találkoztak, amikor a herceg családjával együtt a király gloucestershire-i Highgrove-i otthonában járt. Ez a mostani a negyedik alkalom lehetett, amikor a király és kisebbik fia együtt töltött időt III. Károly 2023-as koronázása óta. A találkozó pontos helyszíne a Balmoral birtokon található Birkhall, a király magánrezidenciája volt. A Balmoral kastélyt és a hozzá tartozó területeket akkorra már megnyitották a látogatók előtt.

„Szeretnének jóban lenni egymással”

A titkos találkozó részleteiről egyelőre nem tudni semmit, a lap azonban egy bennfentesre hivatkozva azt írta: „Mindketten azt szeretnék, hogy jóban legyenek egymással” Sem a király, sem Harry herceg szóvivője nem kommentálta az állítólagos találkozó hírét, úgy tudni, csak ketten voltak, se Kamilla királyné, se Meghan Markle nem csatlakozott hozzájuk.

Harry már korábban is megpróbált közeledni az apjához

Harry 2023 májusában, Károly koronázására egyedül érkezett vissza Nagy-Britanniába, majd 2024 februárjában, édesapja rákdiagnózisának bejelentése után azonnal repülőre szállt, hogy meglátogassa. A beszámolók szerint körülbelül fél órát beszélgettek Sandringhamben. Ezt követően 2025-ben a londoni Clarence House-ban találkozott apa és fia.

Közös karácsony biztos nem lesz

Harry és Meghan a közelmúltban Nagy-Britanniában volt hálaadáskor, és úgy tudni, karácsonykor is madanak, de nem Sandringhamben, hanem cotswoldi otthonukban ünnepelnek, Meghan Markle édesanyjával, Doria Raglanddal.

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