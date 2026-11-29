Nincs karácsony aprósütemények nélkül, ám a tészta nyújtása és kiszúrása meglehetősen időigényes folyamat, ráadásul évről évre ugyanazok a süteményformák kerülnek elő a konyhafiókból. Idén próbáljunk ki valami újat! A mutatós tobozkeksz elkészítéséhez még kiszúróformára sincs szükség, egy egyszerű evőkanál segítségével megformázhatjuk a süteményeket. A toboz jellegzetes mintázatát is könnyű kialakítani, pedig a végeredmény annyira gyönyörű, hogy mindenki rengeteg mundakórát feltételez mögötte. A legjobb pedig az, hogy ezek a csokoládés kekszek pont olyan finomak, mint amennyire szépek.

Tobozformajú csokoládés keksz karácsonyra

Forrás: Life.hu / AI

Így készül a tobozformájú, omlós csokoládés keksz

Hozzávalók:

160 g puha vaj

80 g porcukor

2 teáskanál vaníliás cukor

1 tojássárgája

200 g liszt

1 teáskanál sütőpor

30 g kakaópor

1 csipet só

Elkészítés:

A puha vajat keverjük habosra a porcukorral és a vaníliás cukorral, majd adjuk hozzá a tojássárgáját, és dolgozzuk össze. Szitáljuk hozzá a lisztet, a sütőport és a kakaóport, végül adjuk hozzá a csipet sót. Kézzel gyúrjuk össze a hozzávalókat, amíg puha, sima tésztát kapunk. Formázzunk belőle gombócot, majd tegyük körülbelül 30 percre a hűtőszekrénybe, hogy kevésbé ragadjon. A kekszek formázásához mártsunk egy evőkanalat lisztbe, hogy ne tapadjon hozzá a tészta. Vegyünk fel vele egy kevés tésztát, és nyomkodjuk bele a kanál mélyedésébe, hogy felvegye annak ovális alakját. Egy késsel húzzunk ferde, egymással párhuzamos vonalakat a tészta felületére, majd ismételjük meg a műveletet az ellenkező irányból is. Így rombuszokból álló, a fenyőtoboz pikkelyeire emlékeztető mintázatot kapunk. Ügyeljünk arra, hogy ne vágjuk át a tésztát, csak a felületét karcoljuk be. Óvatosan emeljük ki a megformázott kekszet a kanálból, és helyezzük sütőpapírral bélelt tepsire. A maradék tésztával is ugyanígy járjunk el. A kekszeket 180 fokra előmelegített sütőben süssük 12–15 percig.

Tipp: Ha azt szeretnénk, hogy a sütemények úgy nézzenek ki, mint a behavazott fenyőtobozok, kihűlés után szórjuk meg őket egy kevés porcukorral.

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