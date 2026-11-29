Brooke Shields fotókat osztott meg az Instagramon, amelyeken 23 éves lányával együtt mutatják meg új tetoválásaikat. A két nő egy-egy apró madarat varratott a füle mögé, a mintát pedig egy kedves gyerekkori emlék ihlette.
Brooke Shieldsnek sokat jelent a kolibri
A színésznő egy apró kolibrit választott, amelynek különleges jelentése van. „A harmadik tetoválásom a bogárkámmal. Az egyik legelső szava a kolibri volt, jó ötletnek tartottuk, hogy Barcelonában közös tetoválást készíttessünk” − írta a Brooke Shields a közösségi oldalon.
Egy gyerekkori emlékből lett örök minta
A színésznőnek és férjének Chris Henchyvel két lánya van, Rowan és a 20 éves Grier. Brooke és idősebb lánya korábban már kétszer választott egymáshoz illő tetoválást, így a barcelonai minta a harmadik közös emlékük lett.
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Brooke Shields és Rowan első közös tetoválása 2021 júniusában készült, amikor a fiatal nő elvégezte a középiskolát. Az anya-lánya páros akkor Brooklynban apró katicabogarat varrattak magukra. Brooke a csuklójára, Rowan pedig a bokájára kérte a mintát. Második közös tetoválásukat 2025 januárjában készíttették el New York-ban. Az alkarjukra a „and to a party” felirat került, Rowan saját kézírásával. A fiatal nő január 4-én az Instagram-történetében mutatta meg az új mintát, amelyhez ezt írta: „Anya-lánya összetartozás.”
A színésznőnek fiatalabb lányával, Grierrel is van közös tetoválása.
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