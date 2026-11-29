Brooke Shields fotókat osztott meg az Instagramon, amelyeken 23 éves lányával együtt mutatják meg új tetoválásaikat. A két nő egy-egy apró madarat varratott a füle mögé, a mintát pedig egy kedves gyerekkori emlék ihlette.

Brooke Shields és Rowan Henchy újabb közös tetoválást csináltattak.

Forrás: Northfoto

Brooke Shieldsnek sokat jelent a kolibri

A színésznő egy apró kolibrit választott, amelynek különleges jelentése van. „A harmadik tetoválásom a bogárkámmal. Az egyik legelső szava a kolibri volt, jó ötletnek tartottuk, hogy Barcelonában közös tetoválást készíttessünk” − írta a Brooke Shields a közösségi oldalon.

Egy gyerekkori emlékből lett örök minta

A színésznőnek és férjének Chris Henchyvel két lánya van, Rowan és a 20 éves Grier. Brooke és idősebb lánya korábban már kétszer választott egymáshoz illő tetoválást, így a barcelonai minta a harmadik közös emlékük lett.

Brooke Shields legjobb fotóit a tavalyi kerek évfordulóra válogattuk össze galériánkban. Nézd meg milyen bombázó volt és még ma is hogy ragyog!