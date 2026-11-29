A 2026-os Audi Q3 e-hybrid végre kilépett nagyobb testvérei árnyékából, és a márka kínálatának egyik meghatározó szereplőjévé kíván válni. A harmadik generáció dinamikusabb külsőt kapott, elődjéhez képest hosszabb és szélesebb lett, tengelytávja is valamelyest nőtt. A megújulás azonban nem csupán esztétikai kérdés: a tágasabb utastér és a praktikusabb csomagtér a hétköznapokban is érezhető előnyt jelent.
- Megmutatjuk, miben változott az Audi Q3 harmadik generációja.
- Kipróbáltuk, milyen vezetési élményt nyújt a plug-in hibrid hajtás.
- Arra is kerestük a választ, hogy megéri-e az árát a győri gyártású prémium SUV.
Audi Q3 e-hybrid teszt női szemmel: határozott fellépés, sportos elegancia
Az Audi Q3 története 2011-ben kezdődött, amikor a német gyártó bemutatta kompakt szabadidő-autóját. A modell hamar megtalálta a helyét a piacon, hiszen azoknak kínált vonzó alternatívát, akik prémium SUV-ra vágytak, de nem szerettek volna túl nagy méretű járművet. A második generáció 2018-ban érkezett, és hazánkban különösen kedves lett a szívünknek, hiszen gyártása Győrben kezdődött meg. A 2025 júniusában bemutatott harmadik nemzedék ugyancsak a magyarországi üzemben készül, ám elődjéhez képest formavilágában, technológiai megoldásaiban és hajtásláncában is jelentősen megújult.
Külcsín: határozottabb egyéniség
Az új Q3 megőrizte az Audi eleganciáját, de közben sokkal karakteresebb, lendületesebb és modernebb lett. Szemből a széles Singleframe hűtőrács és a keskeny nappali menetfények dominálnak, míg az osztott fényszórók egészen új arcot kölcsönöznek az autónak. Oldalról az izmos kerékjárati ívek és a hangsúlyos vállvonal gondoskodnak a sportos kiállásról, hátul pedig a modern fénygrafika és az opcionálisan világító Audi-embléma teszi látványosabbá az összképet.
A formatervezők szerencsére nem estek túlzásba: az autó feltűnő, de nem hivalkodó, sportos, de nem agresszív. A valamivel több mint 4,5 méteres karosszéria pedig még mindig olyan méretkategóriát képvisel, amellyel a városi forgatagban is viszonylag könnyű boldogulni.
Belbecs: újragondolt elegancia
Az utastérben egészen más világ fogad bennünket, mint amit az előző generációban megszokhattunk. A vezető felé forduló, ívelt kijelzőegyüttes egy 11,9 colos digitális műszeregységből és egy 12,8 colos központi érintőképernyőből áll. A műszerfalon végigfutó dekoráció optikailag szélesíti a teret, a hangulatvilágítás pedig az esti órákban teremthet különleges atmoszférát. A középkonzolról eltűnt a hagyományos sebességváltó, amelynek szerepét a kormányoszlop jobb oldalán elhelyezett kapcsolókar vette át, így több hely jutott a tárolórekeszeknek. A bal oldalra került világítás- és ablaktörlő-kezelőegység azonban némi megszokást igényelhet. Bármennyire látványos is a digitalizáció, néhány hagyományos fizikai kapcsolónak továbbra is örülnénk.
A praktikum sem maradt el
A magasabb üléspozíció, a variálható hátsó üléssor és a tágas utastér a családosok számára is vonzóvá teheti a Q3-ast. A konnektoros hibrid hajtásnak ugyanakkor a csomagtartó látja némi kárát: alaphelyzetben 375 liter áll rendelkezésünkre, amely az ülések lehajtásával 1293 literre bővíthető. A hétvégi bevásárláshoz vagy egy romantikus kiruccanáshoz ez bőven elegendő lehet, egy családi nyaralás előtt azonban már érdemes átgondolni, mit viszünk magunkkal.
A motorháztető alatt kezdődik a varázslat
Az 1,5 literes, 177 lóerős, turbófeltöltésű benzinmotor munkáját egy 116 lóerős villanymotor egészíti ki. A két erőforrás együttes rendszerteljesítménye 272 lóerő, maximális forgatónyomatéka 400 Nm. Az erő egy hatfokozatú, duplakuplungos S tronic automata sebességváltón keresztül jut az első kerekekhez. Bár a quattro összkerékhajtás neve szinte összeforrt a márkával, ennél a változatnál elsőkerék-hajtással kell számolnunk.
A Q3 e-hybrid mindössze 6,8 másodperc alatt gyorsul százra, végsebessége pedig 215 km/óra. A teljesítmény tehát bőségesen elegendő ahhoz, hogy ne csupán a takarékosságról, hanem a vezetés élményéről is szóljon az autózás.
Elektromosan a ronanós hétköznapokban
Az igazi újdonságot a bruttó 25,7 kWh kapacitású akkumulátor jelenti, amellyel a gyári WLTP-mérések szerint akár 119 kilométert is megtehetünk tisztán elektromosan. Reggel elvisszük a gyerekeket az iskolába, munkába indulunk, délután bevásárolunk, majd hazatérünk, és mindeközben akár egyetlen csepp benzint sem használunk el. Külön öröm, hogy az Audi az egyenáramú villámtöltés lehetőségét is biztosítja: 50 kW-os maximális teljesítmény mellett ideális körülmények között kevesebb mint fél óra alatt tölthetjük fel az akkumulátort 10-ről 80 százalékra. A 11 kW-os fali töltőről a teljes feltöltés nagyjából két és fél órát vesz igénybe.
Mennyit fogyaszt Audi Q3 e-hybrid?
A konnektoros hibridek fogyasztását elsősorban a felhasználói szokások határozzák meg. Aki otthon vagy a munkahelyén rendszeresen töltheti autóját, jelentősen csökkentheti a benzinkúton tett látogatásainak számát. Ellenkező esetben viszont egy közel kéttonnás autóval közlekedünk, anélkül hogy kihasználnánk az elektromos hajtás legfontosabb előnyeit. A tényleges fogyasztást és az elektromos hatótávolságot természetesen az időjárás, a vezetési stílus és az útviszonyok is befolyásolják.
Összegzés:
Az új Audi Q3 e-hybrid azok számára lehet igazán vonzó választás, akik kacérkodnak az elektromos autózás gondolatával, de egyelőre nem szeretnének teljesen búcsút inteni a benzinmotornak. Elegáns megjelenése, modern utastere, impozáns teljesítménye és jelentős elektromos hatótávolsága remek kombinációt alkot. Hétköznap csendes, elektromos társunk lehet a városban, hétvégén pedig kellően erős és kényelmes útitárs a hosszabb kirándulásokhoz. És talán éppen ebben rejlik a sokoldalúság igazi művészete.
Ha tetszett a cikkünk, nézd meg videón is az Audi Q3 e-hybrid modellt:
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