A 2026-os Audi Q3 e-hybrid végre kilépett nagyobb testvérei árnyékából, és a márka kínálatának egyik meghatározó szereplőjévé kíván válni. A harmadik generáció dinamikusabb külsőt kapott, elődjéhez képest hosszabb és szélesebb lett, tengelytávja is valamelyest nőtt. A megújulás azonban nem csupán esztétikai kérdés: a tágasabb utastér és a praktikusabb csomagtér a hétköznapokban is érezhető előnyt jelent.

Az új Audi Q3 e-hybrid sportos vonalaival és karakteres megjelenésével a legforgalmasabb utakon is magára vonja a tekinteteket.

Forrás: Antalfi Krisztina

Megmutatjuk, miben változott az Audi Q3 harmadik generációja.

Kipróbáltuk, milyen vezetési élményt nyújt a plug-in hibrid hajtás.

Arra is kerestük a választ, hogy megéri-e az árát a győri gyártású prémium SUV.

Audi Q3 e-hybrid teszt női szemmel: határozott fellépés, sportos elegancia

Az Audi Q3 története 2011-ben kezdődött, amikor a német gyártó bemutatta kompakt szabadidő-autóját. A modell hamar megtalálta a helyét a piacon, hiszen azoknak kínált vonzó alternatívát, akik prémium SUV-ra vágytak, de nem szerettek volna túl nagy méretű járművet. A második generáció 2018-ban érkezett, és hazánkban különösen kedves lett a szívünknek, hiszen gyártása Győrben kezdődött meg. A 2025 júniusában bemutatott harmadik nemzedék ugyancsak a magyarországi üzemben készül, ám elődjéhez képest formavilágában, technológiai megoldásaiban és hajtásláncában is jelentősen megújult.

Külcsín: határozottabb egyéniség

Az új Q3 megőrizte az Audi eleganciáját, de közben sokkal karakteresebb, lendületesebb és modernebb lett. Szemből a széles Singleframe hűtőrács és a keskeny nappali menetfények dominálnak, míg az osztott fényszórók egészen új arcot kölcsönöznek az autónak. Oldalról az izmos kerékjárati ívek és a hangsúlyos vállvonal gondoskodnak a sportos kiállásról, hátul pedig a modern fénygrafika és az opcionálisan világító Audi-embléma teszi látványosabbá az összképet.

A formatervezők szerencsére nem estek túlzásba: az autó feltűnő, de nem hivalkodó, sportos, de nem agresszív. A valamivel több mint 4,5 méteres karosszéria pedig még mindig olyan méretkategóriát képvisel, amellyel a városi forgatagban is viszonylag könnyű boldogulni.

Belbecs: újragondolt elegancia

Az utastérben egészen más világ fogad bennünket, mint amit az előző generációban megszokhattunk. A vezető felé forduló, ívelt kijelzőegyüttes egy 11,9 colos digitális műszeregységből és egy 12,8 colos központi érintőképernyőből áll. A műszerfalon végigfutó dekoráció optikailag szélesíti a teret, a hangulatvilágítás pedig az esti órákban teremthet különleges atmoszférát. A középkonzolról eltűnt a hagyományos sebességváltó, amelynek szerepét a kormányoszlop jobb oldalán elhelyezett kapcsolókar vette át, így több hely jutott a tárolórekeszeknek. A bal oldalra került világítás- és ablaktörlő-kezelőegység azonban némi megszokást igényelhet. Bármennyire látványos is a digitalizáció, néhány hagyományos fizikai kapcsolónak továbbra is örülnénk.