A pattanások nem válogatnak: bár leggyakrabban az arcunkon találkozunk velük, sokaknak a háta, válla vagy a mellkasa érintett. A jelenség, amit az angol nyelvből átvéve bacnénak is neveznek, nemcsak esztétikai kérdés, hanem gyakran fájdalmas és az önbizalmunkat is próbára teszi. Jó hír, hogy megfelelő rutinnal és némi odafigyeléssel visszanyerhető a bőr tisztasága. Mutatjuk a legjobb tippeket és bőrápolási trükköket a háti akné ellen.

Mutatjuk, hogyan szabadulhatsz meg a háton lévő aknétól!

Forrás: Shutterstock

Mi is pontosan az a „bacne”?

A kifejezés az angol „back” (hát) és „acne” (akné/pattanás) szavak összevonásából született, de mi is ez valójában? A hátunkon lévő bőr jelentősen eltér az arcbőrünktől: vastagabb, a pórusok mérete nagyobb, és itt található a testünk egyik legmagasabb faggyúmirigy-koncentrációja. Amikor a fokozott faggyútermelés találkozik az elhalt hámsejtekkel, a pórusok elzáródnak , ez a „dugó” pedig tökéletes táptalaj a Cutibacterium acnes baktériumok számára, amelyek gyulladást váltanak ki.

Mi okozhat aknét a háton?

A háton megjelenő akné oka sokkal összetettebb, mint az arc pattanásaié, mivel a hátunkat egész nap fizikai hatások érik:

Súrlódás: a ruházat folyamatosan dörzsöli a bőrt, ami irritációt és a baktériumok bőrbe dörzsölését okozza.

Zárt környezet: a ruhák alatt a bőr nem tud megfelelően lélegezni, az izzadság pedig megreked, ami ideális klímát teremt a gyulladásoknak.

Nehezebb tisztítás: mivel a hátunkat nehezebben érjük el, a tisztálkodás és a hatóanyagok pontos felvitele is kihívást jelenthet.

Éppen ezért a hátpattanások kezelése nem csupán a tisztításon múlik, hanem a mechanikai irritációk minimalizálásán és a bőr barrier (védőréteg) egészségének megőrzésén is. Akár enyhe mitesszerekkel, akár gyulladt csomókkal küzdesz, az alábbi öt tanács segít, hogy magabiztosan vágj bele a „hátápolásba”.

1. Cseréld le a tusfürdődet!

Ha pattanásos a hátad, a sima illatosított tusfürdő helyett válassz olyat, amelyik aktív hatóanyagokat tartalmaz. Keresd a szalicilsavat (BHA) vagy az AHA-savakat (például glikolsavat vagy tejsavat). Ezek az összetevők kíméletesen hámlasztják a bőrt, segítenek eltávolítani az elhalt hámsejteket és mélyen tisztítják a pórusokat, megakadályozva ezzel az újabb gyulladások kialakulását.