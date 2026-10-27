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munka

Egyetlen dolog áll a nők karrierje útjában − És ez nem a gyerekvállalás

munka család karrier
Simon Péter
2026.10.27.
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Sok nő igyekszik összehangolni a munkáját a magánéletével, és közben abban bízik, hogy egy támogató társ mellett mindkettőben sikeres lehet. Egy kutatás szerint azonban nem feltétlenül maga a gyerekvállalás áll a női karrierek útjában, de házon belül kell kereni a problémát.

A munka és a család összeegyeztetése sokszor már az első baba megszületése előtt komoly tervezést igényel. Ki marad otthon a gyerekkel? Ki viszi el bölcsődébe vagy óvodába? Mi történik, ha a kicsi beteg lesz, és valakinek le kell mondania egy fontos munkahelyi feladatot? Ezek a kérdések elsőre apróságnak tűnhetnek, hosszú távon azonban a karrierre is hatással lehetnek. 

karrier és család
A karrier és a család összeegyeztetése sokszor már az első baba megszületése előtt komoly tervezést igényel.
Forrás: 123rf

Amikor már nem egyformán fontos a két karrier

Egy Harvard Business School-tanulmány szerint, a nők szakmai ambíciói nem feltétlenül tűnnek el a gyermekvállalással, a munkahelyi elégedettségük mégis csökkenhet.

A probléma akkor kezdődik, amikor a baba érkezése után megváltozik a felek hozzáállása. Ha korábban a férfi és a nő karrierje egyformán fontos volt, ezután akkor is az egyik kerül inkább előtérbe, miközben a másik fél több otthoni feladatot vállal magára. Ez gyakran a nő munkájának rovására történik: kevesebb ideje marad a szakmai fejlődésre, nehezebben vállal el új feladatokat, és akár a fizetése vagy az előrelépési lehetőségei is csorbát szenvedhetnek.

Nem elég azt mondani, hogy mindenben egyenlők vagyunk

Egy kapcsolat elején könnyű egyetérteni abban, hogy a házimunkát és a gyermeknevelést közösen kell megoldani. A valódi próba azonban akkor jön el, amikor a mindennapokban is működtetni kell ezt az elvet.

A tanulmány szerzője szerint ezért nem érdemes arra építeni, hogy majd minden magától kialakul, vagy hogy a párunk idővel biztosan ugyanannyit vállal a családi teendőkből. Sokkal többet segíthet, ha már előre beszélünk a feladatokról, és szükség esetén külső segítséget is bevonunk.

A tanulság nem az, hogy a párkapcsolat vagy az anyaság szükségszerűen visszafogja a nőket. Inkább az, hogy a családi feladatok elosztása nem magánügy a karrier szempontjából sem: ha mindig ugyanaz a fél alkalmazkodik, annak idővel szakmai és anyagi következményei is lehetnek. És ami még fontosabb: a család is rámehet...

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